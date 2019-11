CorSport | Roma-Napoli | all’Olimpico impiegati 300 agenti di polizia

CorSport : Hysaj-Roma - pronto un quinquennale da 2 - 5 milioni l’anno : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbe già un accordo tra la Roma e il terzino del Napoli Elseid Hysaj. Che l’albanese voglia lasciare il Napoli non è un mistero. Lo ha più volte dichiarato anche per bocca del suo procuratore. Già in estate il club giallorosso aveva tentato una decisa manovra di avvicinamento che, però, si era conclusa con un nulla di fatto. Ma Hysaj insiste a voler andar via da Napoli, anche perché è ai ...

CorSport : infortuni Roma sopra la media. Quest’anno sono già 12 (di cui 6 gravi) : In questo inizio di stagione la Roma ha già registrato, tra le sue fila, 12 infortuni, di cui 6 gravi. Una percentuale decisamente anomala dopo quella, già da allarme, della scorsa stagione, quando furono 56, di cui 44 muscolari. Secondo il report pubblicato dalla Uefa, la media di infortuni per i club impegnati in Champions è di 35 a stagione. La Roma la supera abbondantemente, tanto da far scattare l’allarme rosso. Non solo. Secondo lo studio ...

CorSport : la Roma punta su Hysaj per il mercato invernale : La Roma torna a puntare su Hysaj. Il Corriere dello Sport scrive che, dopo l’infortunio di Zappacosta, Petrachi ha riallacciato i rapporti con il procuratore dell’albanese, Mario Giuffredi. L’obiettivo è di portarlo in giallorosso già a gennaio. Devono però verificarsi due condizioni affinché ciò sia possibile. Innanzitutto il Napoli deve abbassare il prezzo da 20 a 10 milioni e poi la Roma deve accordarsi con il Chelsea per il rientro ...