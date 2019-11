«Come il Capitano Kirk racconto in tv i misteri senza soluzione»

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Sara Frisco A 88 anni il protagonista di «Star Trek» spiega in «The Explained» su Blaze casi strani e irrisolti Sara Frisco da Los Angeles Non poteva che essere l'exdi Star Trek a condurre di The UnXplained, in onda ogni domenica alle 23,30 su Blaze, canale 124 di Sky. È infatti l'attore e produttore canadese William Shatner, 88 anni portati benissimo, protagonista negli anni Settanta della più famosa serie televisiva a tema fantascientifico, a esplorare insieme al pubblico idell'Universo e i casi di cronaca più strani eosi avvenuti nel mondo,quello dell'uomo che, dopo un grave incidente e il coma, al risveglio si è ritrovato perfettamente capace di suonare il piano, pur non avendo mai toccato un pianoforte in vita sua. Ogni episodio si avvale dei contributi di scienziati, storici, testimoni ed esperti, per cercare di dare spiegazioni ...

