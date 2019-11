Clamoroso | Ibrahimovic al Bologna! Sabatini allo scoperto | “Vuole venire da noi…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Il Bologna ha perso contro l’Inter a causa di un rigore dubbio concesso ai nerazzurri nel finale. Waltersi è lamentato ai microfoni di Sky dell’episodio. Più tardi il direttore dell’area tecnica del Bologna, intercettato in zona mista, ha parlato di mercato ed in particolare delle voci che vorrebberoin rossoblu. Queste le parole che fanno sognare i tifosi felsinei, riportate da TuttoBolognaWeb: “vuoleda noi per un rapporto che ha con Sinisa. Non è impossibile, si può fare e se dovesse succedere sarebbe per una questione di affetto tra loro due. Ibra vorrebbe aiutare Mihajlovic posso dire che noi faremo di tutto perché succeda questa follia”. Insomma, tifosi del Bologna amareggiati per la sconfitta, ma che possono sognare il super colpo a gennaio. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica ...

