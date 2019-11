Cile. Migliaia in piazza, ricordo morti

di persone sono di nuovo scese innel centro di Santiago delper quella che hanno definito la "marcia più grande di tutte" a due settimane dall'inizio delle proteste sociali e politiche nel Paese.Lo riferiscono i media locali.Ad aprire la manifestazione oltre mille donne, in lutto per rendere omaggio alla ventina di persone morte nelle proteste, in concomitanza della festività dei. Ci sonos stati alcuni incidenti tra manifestanti e polizia, che ha usato gas lacrimogini per disperdere la folla.(Di sabato 2 novembre 2019)