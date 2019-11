Cile | diritti calpestati e vittime nonostante le rassicurazioni del Presidente Pinera

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) La Rete Europea per il Diritto di Dissenso riporta quotidianamente notizie di soprusi e di maltrattamenti nei confronti dei cittadinini che stanno protestando ormai da diversi giorni; le proteste sono iniziate il 19 ottobre, con una motivazione quasi irrilevante, l'aumento del costo degli autobus, ma si trattava evidentemente della goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sono milioni i cittadini che ogni giorno scendono nelle strade di Santiago e nelle principali città del paese per protestare contro l'azione del Governo. Ilha rassicurato gli organismi di vigilanza internazionali, dichiarando che la situazione è sotto controllo e che si stanno risolvendo le questioni in discussione dai cittadini., la Rete Europea per il Diritto al Dissenso riferisce di gravi violazioni diumani In effetti, allo scopo di "tenere aperto il dialogo con i cittadini", ...

amnestyitalia : ?? #Cile: abbiamo ricevuto centinaia di denunce di gravi violazioni dei diritti umani: dall’uso eccessivo della forz… - amnestyitalia : ?? diritti umani in #Cile ?? ??18 persone morte in incidenti violenti durante le proteste ?? 584 manifestanti feriti… - amnestyitalia : Nei prossimi giorni la nostra unità regionale di crisi sarà in #Cile per indagare sulle violazioni dei diritti uma… -