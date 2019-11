Ciclismo su pista – Coppa del Mondo | secondo posto per Elia Viviani nell’omnium

Ciclismo su Pista - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Minsk Elia Viviani grande protagonista. L’azzurro è 2° nell’Omnium : Elia Viviani torna grande protagonista dell’Omnium, disciplina di cui è campione olimpico, nella prima tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su Pista, che si sta tenendo in quel di Minsk, Biellorussia. L’azzurro, dopo un Europeo incolore nella specialità, si rifà agguantando qua un bel 2° posto, alle spalle del solo Matthew Walls, giovane Pistard britannico di sicuro avvenire. La sessione pomeridiana di questa terza giornata di Coppa ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : risultati 2 novembre - Italia a caccia di nuovi podi verso Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I convocati dell’Italia – Programma, orari e tv della manifestazione Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della terza giornata della prima tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 che si sta tenendo nel velodromo di Minsk, in Biellorussia. Il programma mattutino prevede, a partire dalle ore 9 con, nell’ordine: le qualificazioni velocità ...

Ciclismo su pista – Coppa del Mondo : Confalonieri e Fidanza d’argento a Minsk - quartetti di bronzo : Brilla l’argento nella corsa a punti della due volte campionessa europea, Maria Giulia Confalonieri e quello di Martina Fidanza nello scratch. Il quartetto Donne è bronzo contro la Francia. Per gli uomini è bronzo in 3’51″689 con Elia Viviani La prima giornata di gare della prima prova di Coppa del Mondo UCI a Minsk regala all’Italia della pista delle bellissime soddisfazioni: le due medaglie di bronzo dei quartetti ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : doppio podio azzurro negli inseguimenti! Confalonieri e Fidanza d’argento nella corsa a punti e nello scratch : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Giornata che sorride, dunque, ai colori azzurri. L’Italia conquista due terzi posti, negli inseguimenti a squadre, e due medaglie d’argento con Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti e con Martina Fidanza nello scratch. 19.03 3a Valente, nonostante avesse finito la corsa a punti solo 30 minuti prima dell’inizio dello scratch, 4a la britannica Emily Nelson e 5a la ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : doppio podio azzurro negli inseguimenti! Ora Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.12 Valente è insaziabile. Altro sprint vinto su Sharakova, Pieters e Confalonieri la quale, così, resta sola al terzo posto. 18.09 Confalonieri! Primo sprint vinto dall’azzura. Seconda Sharakova, terza Becker e quarta Valente. Maria Giulia si porta in terza posizione insieme proprio a Becker. 18.05 Sprint vinto da Chulkova sulla danese Schmidt. Vanno a punti Becker terza e Stenberg ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : anche gli uomini sono terzi nell’inseguimento a squadre! : Arriva subito la seconda medaglia di bronzo per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Minsk (Bielorussia). È ancora una volta l’inseguimento a squadre a far gioire il Bel Paese, questa volta al maschile. Per l’appuntamento conclusivo Marco Villa ha schierato nel quartetto anche Elia Viviani: con il campione europeo su strada, in pista anche Filippo Ganna, Francesco Lamon e Simone ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : terzo posto per i due quartetti azzurri nell’inseguimento : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29: Francia in testa a metà gara con il tempo di 1:58.055. La Danimarca ha fatto segnare 1:58.270 ai duemila metri. 17.27: A breve in pista Danimarca e Francia che si giocheranno la prima piazza. 17.24: Gli azzurri chiudono la loro prova con il tempo di 3:51.689. I tedeschi fermano il cronometro a 3:52.685. 17.22: terzo posto ITALIAAAAAAA!!!! Gli azzurri superano senza problemi la ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : terzo posto per le azzurre dell’inseguimento a squadre. A breve in pista il quartetto maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13: Ci siamo, in pista Consonni, Plebani, Lamon e Ganna contro il quartetto tedesco. 17.10: In mattinata il quartetto azzurro dell’inseguimento è stato composto da Simone Consonni, Davide Plebani, Francesco Lamon e Filippo Ganna. 17.06: Dopo la grande soddisfazione per il quartetto azzurro al femminile che ha chiuso la competizione in terza piazza a breve potrebbe replicare la squadra ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : terzo posto per le azzurre dell’inseguimento a squadre. Bertazzo chiude diciassettesimo nella gara a punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.50: La Francia ottiene il miglior tempo nella seconda batteria con 43.086. Lontana la Russia che ferma il cronometro sul tempo di 43.465. 16.47: Il team Beat Cycling Club chiude la sua prova con il tempo di 43.280. La Germania ferma il cronometro sul tempo di 43.561. 16.46: Tra circa mezz’ora il quartetto dell’inseguimento maschile azzurro si giocherà il terzo posto con la ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : terzo posto per le azzurre dell’inseguimento a squadre. Bertazzo in pista nella finale della gara a punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.19: Continua il testa a testa tra lo spagnolo Mora Vedri e il britannico Stewart. Quest’ultimo porta a casa cinque punti e scavalca l’avversario che si piazza secondo. 16.16: Ancora un cambio in vetta con Mora Vedri che supera Stewart grazie al secondo posto ottenuto nell’ottavo sprint. 16.14: Il britannico Stewart conquista altri tre punti nel settimo sprint salendo in ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : bronzo per le azzurre dell’inseguimento a squadre. Bertazzo in pista nella finale della gara a punti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12: Graf porta a casa il sesto sprint. Tra i primi della classifica ottiene tre punti Maitre che risale fino al secondo posto. 16.10: Mora Vedri vince il quinto sprint risalendo fino alla vetta della graduatoria. Bertazzo ottiene la seconda piazza con tre punti annessi. Attualmente l’azzurro è nono con soli 5 punti. 16.08: Il tedesco Malcharek vince lo sprint e si piazza secondo nella ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 : le azzurre dell’inseguimento a squadre sono terze : Arriva il primo podio nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2019-2020 per l’Italia. A portarlo a casa, come di consueto, è l’inseguimento a squadre: tocca alle donne centrare la terza piazza nella prima tappa, in quel di Minsk (Bielorussia). Ottima qualificazione, un po’ di delusione nel primo turno, poi l’eccellente prova conclusiva: 4:16.430 il super tempo delle azzurre Martina Alzini, Marta Cavalli, Letizia ...

LIVE Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2019 in DIRETTA : bronzo per le azzurre dell’inseguimento a squadre. In gara nella finale della gara a punti Bertazzo e Scartezzini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49: Cresce l’attesa per l’inizio della finale della gara a punti che vedrà impegnati Michele Scartezzini e Liam Bertazzo. 15:46 Gli Stati Uniti vincono la gara dell’inseguimento a squadre femminile con il tempo di 4:13.762. Alla Germania non è riuscita la rimonta e chiude la gara in 4:14.836. 15.44: In netto vantaggio a metà gara le americane con il tempo di 2:08.839, le ...