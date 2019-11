Ciclismo | Alberto Contador ricoverato in ospedale | possibile un’intossicazione alimentare

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) Secondo quanto scritto dall’ANSA, il ciclista spagnolosarebbe statoinin Colombia nella giornata di ieri in seguito ad un’intossicazione. L’iberico si trovava in Sudamerica per partecipare al “Giro de Rigo“, competizione organizzata dal collega Rigoberto Uran. La gara doveva essere amatoriale, ma diversi erano i nomi di spicco al via, più per lo spettacolo che per la vittoria finale. All’agenzia di stampaha riferito: “Durante il viaggio ho iniziato a sentirmi male e ad avere febbre altissima. Probabilmente è stata colpa di cibo contaminato“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

sportface2016 : Alberto #Contador è stato ricoverato in ospedale a Bogotà