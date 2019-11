Fonte : tg24.sky

(Di sabato 2 novembre 2019) Unadi 23 anni hato di essere stata violentata da undi persone in un locale di, in provincia de L’Aquila, ladi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Tagliacozzo, guidati dal maggiore Silvia Gobbini e coordinati dal procuratore capo di Avezzano, Andrea Padalino, che sta conducendo l'inchiesta. Il racconto dellaLa 23enne ha raccontato di aver subìto abusi sessuali da parte di alcuni giovani che l’avrebbero violentata a turno, in un localezona commerciale di, e che dopo aver chiesto aiuto è stata trasportata all'ospedale di Avezzano. I carabinieri hanno già ascoltato anche alcuni amici e amiche della

TerlizziGerardo : RT @SkyTG24: Carsoli, ragazza denuncia stupro di gruppo nella notte di Halloween - 007Vincentxxx : RT @SkyTG24: Carsoli, ragazza denuncia stupro di gruppo nella notte di Halloween - SkyTG24 : Carsoli, ragazza denuncia stupro di gruppo nella notte di Halloween -