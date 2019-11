Campania Allerta Meteo Arancione 3 Novembre 2019

Allerta Meteo Campania : rischio idrogeologico per temporali dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo codice arancione su tutta la Campania, ad esclusione della zona del Tanagro, dove invece il livello di rischio è giallo. Si prevede un rischio idrogeologico diffuso per precipitazioni e temporali a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale“, che potrebbero avere anche forte ...

Allerta Meteo Campania : forti temporali in arrivo da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). A partire dalle 22 di stasera e fino alle 10 di domani mattina si prevedono “precipitazioni a possibile carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense, soprattutto sui comuni della fascia costiera e sulle ...

Vongole al veleno in Campania - adesso scatta l'allerta europea : Allerta sanitaria europea per prevenire la commercializzazione delle Vongole di foce Sarno. Le analisi hanno evidenziato contenuti di metalli pesanti oltre ogni limite...

Allerta Meteo Campania : maltempo - vento e temporali - parchi chiusi a Napoli : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo a partire dalle 20 di stasera e fino alle 11 di domani mattina sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Si prevedono, si legge nel documento, “Locali ...

Maltempo : allerta meteo in Campania - domani a Napoli parchi chiusi : Il servizio Verde del Comune di Napoli ha disposto per domani la chiusura dei parchi cittadini. La decisione arriva a seguito dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale di colore Giallo per “fenomeni meteorologici avversi dalle 20 di oggi martedi’ 15 e fino alle ore 11 di domani mercoledi’ 16 ottobre”. Sono previsti “locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale ...

Napoli e la Campania sott'acqua : «Allerta meteo anche per domani» : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla per vento forte e mare agitato fino alle 14 di domani. Da ieri sera e fino alle 21 di oggi è in vigore...

Allerta Meteo Campania : prorogata la criticità “gialla” per vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’Allerta Meteo codice giallo per vento forte e mare agitato fino alle ore 14 di domani, martedì 8 ottobre. Da ieri sera e fino alle ore 21 di oggi è in vigore l’Allerta Meteo gialla per piogge e temporali su tutta la Campania, tranne che per le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), e venti forti o molto forti su tutta la regione con conseguente mare agitato. La proroga ...

Napoli - torna l'incubo bomba d'acqua : allerta meteo su tutta la Campania da mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo, a partire dalla mezzanotte di...

Allerta Meteo Campania : criticità per piogge e temporali - vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica “gialla“: l’avviso è valido a partire dalla mezzanotte di stasera e fino alle 21 di domani. Sull’intero territorio regionale, tranne le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente ...

Maltempo : scatta l'allerta gialla in Campania - rischio frane in Costiera e a Sarno : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo, a partire dalle ore 20 di...

Allerta Meteo Campania : piogge e temporali in arrivo - criticità “gialla” : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica codice giallo, valido a partire dalle ore 20 di stasera e fino alla stessa ora di domani. Sull’intero territorio regionale, eccezion fatta per le zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio), si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : forti temporali nei mari di Puglia e Campania. Temperature in picchiata : Il maltempo si sposta al Centro/Sud: dopo le piogge intense e abbondanti che nella notte hanno colpito soprattutto l’Emilia Romagna, dove sono caduti 96mm di pioggia a Civitella di Romagna, 79mm a Poggio Renatico, 74mm a Filo – Argenta, 71mm a Lavezzola, 57mm a Cento, 56mm a Villa Verucchio, 42mm a Rimini, i fenomeni estremi sono letteralmente “scivolati” verso Sud colpendo le Marche (59mm a Senigallia) e il Gargano (11mm ...