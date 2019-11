Calciomercato Juventus | un sogno che potrebbe diventare realtà | si tratta per l’arrivo di

Fonte : baritalianews

(Di sabato 2 novembre 2019) Un giocatore di valore assoluto serve alla Juve per fare un ulteriore salto di qualità. Laè alla ricerca di un fuoriclasse che possa alzare ancora il livello tecnico della squadra. Il nome, che in queste ore, sta sempre più circolando nella dirigenza bianconera è quello del fortissimo attaccante francese, già campione del mondo, Mbappè. Il giocatore ora al Paris Saint Germain sarebbe attratto da una nuova esperienza in un campionato estero e dopo le avance del Barcellona, poi non andate a buon fine, sembra che la squadra più convinta a portare a termine l’operazione sia proprio la Juve. Sarri ha intenzione di formare un attacco dacon Mbappe da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala e Gonzalo Higuain pronto a entrare in campo a partita in corso. L’affare però non è dei più facili. In ballo ci sono più di 300 milioni di euro. Solo l’ingaggio quadriennale ...

GoalItalia : La Juventus studia il prossimo colpo: occhi in casa Tottenham, oltre ad Eriksen piace anche Son ???? - GoalItalia : La Juve pensa in grande: per Kylian Mbappé ci vogliono 380 milioni ? - CalcioNews24 : Juventus, Emre Can via già a gennaio? -