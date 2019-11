Calciomercato | colpo di scena su Ibrahimovic | cessione alla Juve | altro svincolato al

Calciomercato Juventus - possibile colpo Son a gennaio : La Juventus già starebbe pensando al futuro prossimo e avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori più in forma del momento. Si sta parlando di Son, fortissimo esterno offensivo che milita nelle fila del Tottenham. Il coreano è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione, tanto che la dirigenza bianconera avrebbe deciso di mandare emissari per assistere alla gara tra il Liverpool e il Tottenham, una partita che ha messo in vetrina elementi ...

Calciomercato Inter – No dal Tottenham per Vertonghen : Marotta studia il colpo a parametro zero per l’estate : Il Tottenham dice no all’Inter per Jan Vertonghen: il difensore belga è in scadenza in estate e i nerazzurri proveranno il colpo a parametro zero L’Inter pensa a come rinforzare la difesa. Il 3-5-2 adottato da Antonio Conte presuppone 3 centrali di livello, ma per giocare 3 competizioni da protagonista la squadra nerazzurra ha bisogno di almeno altri due ricambi di livello. Attualmente Skriniar e De Virj sono delle sicurezze, ...

Calciomercato - la Juve piazza il primo colpo per gennaio : testa a testa Samp-Toro - le mosse del Genoa ed assalto all’Atalanta : Si gioca la 10^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione, nel frattempo le dirigenza si muovono con l’obiettivo di costruire squadre sempre più competitive in vista delle finestre di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio che riguardano le squadre di Serie A e non solo. JuveNTUS – La Juventus è la squadra più forte in Italia ed ...

Calciomercato Juventus – Pronto il colpo young : in arrivo Matias Soulè - è il nuovo Di Maria : La Juventus punta con decisione su Matias Soulè: il club bianconero Pronto a prelevare il giovane talentino del Velez Sarsfield a gennaio Con una squadra piena zeppa di campioni utili per il presente, la Juventus può concedersi il lusso di pensare anche al futuro a lungo termine. Il club bianconero, sempre attivo alla ricerca di giovani talenti, ha messo gli occhi su Matias Soulè, talento argentino che in patria paragonano ad Angel Di ...

Calciomercato Juventus - il colpo è clamoroso la dirigenza bianconera vuole chiudere per un fenomeno classe’98 - Kylian Mbappè : Finalmente la dirigenza bianconera ha scoperto le sue carte. L’obbiettivo a breve e medio termine, non è Neymar ma un suo compagno di squadra più giovane, già campione del mondo. Si tratta del fenomeno francese Mbappè. Il forte attaccante andrebbe a formare con Dybala e Cristiano Ronaldo un trio delle meraviglie che farebbe impazzire Sarri e i tifosi della Juventus. Il giocatore ha tante qualità, è giovane ed è fortissimo e poi ha un ...

Calciomercato Milan - colpo di scena : accordo con Mandzukic per gennaio : Calciomercato Milan – L’inizio di stagione in casa Milan non è stato di certo all’altezza, il cub rossonero si trova distanziato dalle zone altissime della classifica e nonostante la vittoria in trasferta contro il Genoa ha deciso di esonerato Giampaolo, l’allenatore non ha convinto dal punto di vista del gioco e nemmeno dei risultati, non si è verificato quel cambio di passo che tifosi e dirigenti si auspicavano. ...

Calciomercato Juventus - Paratici tenta il colpo dal PSG : le ultimissime : Calciomercato Juventus – Pronta a recuperare Danilo e De Sciglio già contro il Bologna, la Juventus continua a sondare il mercato dei terzini in vista della finestra di gennaio. A tornare di moda ancora una volta è il nome di Thomas Meunier, poco utilizzato dal Paris Saint-Germain in questa stagione. Calciomercato Juventus, Meunier a Torino? Arrivato nel club parigino nell’estate del 2016, il belga ha collezionato infatti soltanto 8 ...

Calciomercato - l’Inter ha individuato il dopo Handanovic : derby Genoa-Samp - colpo a sorpresa della Lazio : Il Calciomercato non dorme mai, l’ultima sessione estiva è stata molto calda con tante squadre che si sono rinforzate, la pausa per le nazionali è servita ai dirAigenti per tuffarsi nuovamente sulle strategie in vista delle prossime finestre, si preannunciano operazioni sia per gennaio che per giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore. VERRATTI – “Nel 2016 il Barcellona si presento’ da me con qualcosa di ...

Calciomercato - De Rossi e Marcos Alonso possono tornare in Italia : colpo di scena al Torino : La pausa per le Nazionali è servita alle squadre del campionato di Serie A per ricaricare le batterie in vista della pRossima giornata ma anche alle dirigenze per muoversi con insistenza sul Calciomercato con l’obiettivo di rinforzare le rose per le pRossime sessioni, da gennaio a giugno. Ecco tutte le ultime notizie che riguardano il massimo torneo Italiano e non solo. NAPOLI – Il centrocampista Fabian Ruiz è finito nel mirino ...

Calciomercato Juventus - non solo Rakitic o Pogba - spunta il colpo a costo zero! : Calciomercato Juventus- Sessione di mercato estiva in archivio, ma la Juventus sarebbe già pronta a lavorare in vista della prossima finestra di mercato di gennaio. Una sessione che potrebbe permettere ai bianconeri di dire addio a qualche esubero e far cassa per programmare il futuro. Come detto, l’addio di Emre Can, il quale condurrà 4 mesi complicati dopo l’esclusione a sorpresa dalla lista Champions. Il centrocampista valuterà il ...

Calciomercato - mal di pancia in casa Juve e sgarbo dell’Inter : il primo colpo per Pioli al Milan - innesto Fiorentina : Continua a muoversi il Calciomercato, nel dettaglio novità importanti che riguardano il campionato italiano e non solo, le dirigenze si muovono con insistenza in vista delle prossime sessioni invernali ed estive. In particolar modo continua il duello tra Juventus e Inter, scontro non solo in campionato ma anche sul mercato. L’INTER SU MANDZUKIC – L’Inter ha intenzione di puntare su Mario Mandzukic per rinforzare ...

Calciomercato Juventus - colpo Kane dal Tottenham : Paratici ci prova : Calciomercato Juventus – La crisi di risultati che ha avuto il suo culmine con il pesante ko contro il Bayern Monaco in Champions League sta creando pesanti malumori all’interno dello spogliatoio del Tottenham. Sono diversi i calciatori che potrebbero decidere di cambiare aria. Il primo pronto a fare le valigie è ovviamente Eriksen che non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ma attenzione ...

Calciomercato – Il futuro di Higuain e Mandzukic - colpo del Verona : la Roma bussa in casa Fiorentina - osservato in Torino-Milan : Novità importanti di Calciomercato nelle ultime ore, i club si muovono con l’intenzione di mettere a segno colpi importanti nelle prossime sessioni, da gennaio a giugno si preannunciano mesi caldissimi. Le squadre di Serie A non stanno a guardare, nelle ultime ore aggiornamenti anche a sorpresa. Higuain APRE LE PORTE AL BOCA – “La Nazionale per me resta una cosa assai importante, con la maglia dell’Albiceleste ho ...

Calciomercato Juventus - gennaio di fuoco : arriva il colpo dal Real Madrid : Calciomercato Juventus- Mercato estivo appena archiviato e spazio per le prime indiscrezioni di mercato in vista della prossima finestra invernale. Fabio Paratici valuterà attentamente il da farsi, la sensazione è che ci saranno diverse novità sia in chiave acquisti, sia in chiave cessioni. Nelle ultime ore starebbe trovando conferma il clamoroso accostamento ad Isco. Il centrocampista del Real Madrid, come riportato dalla stampa spagnola, ...