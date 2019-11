Calcio | Serie A 2019-2020 | l’Inter soffre | ma ribalta a Bologna La doppietta di Lukaku

LIVE Torino-Juventus - Serie A Calcio in DIRETTA : derby della Mole in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:55 Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori: TORINO (3-5-2) – Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ola Aina, Meitè, Rincon, Baselli, Ansaldi; Verdi, Belotti. JUVENTUS (4-3-1-2) – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. 19:52 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Torino-Juventus, terzo anticipo ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Roma-Napoli 2-1. Zaniolo e Veretout stendono i partenopei - non basta Milik : L’anticipo pomeridiano delle ore 15.00 dell’undicesima giornata della Serie A di Calcio vede il successo per 2-1 della Roma sul Napoli: i capitolini si issano così in terza posizione in classifica, mentre i partenopei restano in quinta piazza in coabitazione momentanea con Cagliari e Lazio. Prima frazione di marca capitolina: vantaggio giallorosso firmato da Zaniolo al 19′, occasionissima per il raddoppio svanita con il rigore ...

CONSIGLI FANTACalcio Serie A/ Dritte : quanti alti e bassi per le difese! : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre Dritte di formazione. Chi schierare nella 11giornata del massimo campionato e chi sarebbe invece meglio evitare.

LIVE Bologna-Inter Calcio - Serie A in DIRETTA : trasferta complicata per i neroazzurri al Dall’Ara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bologna-Inter partita della undicesima giornata di Serie A 2019-20, l’Inter deve assolutamente vincere per tentare di conquistare la vetta momentanea mentre il Bologna deve recuperare la migliore prestazione oltre a cercare di fare punti. Inter che proviene dalla sofferta vittoria ottenuta in trasferta contro il Brescia per 2-0, ma Antonio ...

LIVE Roma-Napoli Calcio - Serie A in DIRETTA : scontro diretto cruciale per la zona-Champions : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti a Roma-Napoli, match di cartello dell’11esimo turno della Serie A 2019/2020. Alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico andrà in scena una partita di capitale importanza tra due squadre che stanno vivendo momenti non semplici della loro annata per motivi differenti. I giallorossi di mister Paulo Fonseca sono sempre alle prese con una notevole Serie di infortuni, ...

Partite Serie A Calcio in tv (2 novembre) : orari - canali - streaming - palinsesti Sky e DAZN : Prende il via oggi (2 novembre) l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Ad aprire il programma alle ore 15.00 il big match tra Roma-Napoli. Una sfida storica dalla quale ci si attende molto a livello di emozioni e spettacolo. La posta in palio è molto alta visto che i giallorossi cercheranno di dare continuità alla vittoria di Udine mentre gli azzurri hanno bisogno di dimenticare l’amaro pareggio contro ...

Calendario Serie A Calcio oggi : orari partite - tv - streaming - programma DAZN e Sky (2 novembre) : Nuova giornata di gare nella Serie A di calcio 2019/2020, che vivrà quest’oggi le prime partite dell’undicesima giornata, a partire dalle ore 15, con la difficile trasferta del Napoli di Carlo Ancelotti sul campo della Roma, trasmessa in diretta satellitare su Sky Sport. Il colosso di Murdoch avrà inoltre l’esclusiva anche per l’incontro delle 18, che vedrà l’Inter del bomber Romelu Lukaku continuerà il suo ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Fiorentina-Milan il big match - la Juventus sfida l’Hellas Verona nel 5° turno : Domani e domenica 3 novembre il quinto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A andrà in scena. Dopo la pausa e il match di Supercoppa Italiana tra Juventus e Fiorentina (premiante le bianconere 2-0), il torneo nazionale chiede spazio. Si riparte con Juve e Milan in vetta a punteggio pieno. Le bianconere, vincitrici del match citato al “Manuzzi” di Cesena, vorranno centrare i tre punti a Vinovo contro l’Hellas ...

Serie A Calcio 2019-2020 - l’Udinese esonera Igor Tudor. Squadra affidata a Gotti - ipotesi Colantuono e Di Biagio : L’Udinese ha esonerato Igor Tudor, il croato non è più il tecnico della formazione friulana dopo le pesanti sconfitte contro Atalanta e Roma. La Squadra bianconera è stata dunque affidata temporaneamente a Luca Gotti in vista del match contro il Genoa a Marassi e in attesa di un nuovo allenatore. Si fanno i nomi di Stefano Colantuono e Gigi Di Biagio ma qualcosa si saprà di più all’inizio della prossima settimana, da non ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per l’11^ giornata : blitz Napoli all’Olimpico - riscatto Udinese : Pronostici Serie A – Nemmeno il tempo di finire che si torna subito in campo. Archiviata la decima giornata di campionato, la Serie A riparte con l’undicesimo turno. Tre gli anticipi del sabato. Alle 15 uno dei big match di giornata vedrà di fronte Roma e Napoli. A seguire Bologna-Inter, chiude il sabato il “Derby della Mole” Torino-Juventus. Domenica che sarà aperta da Atalanta-Cagliari. Genoa-Udinese, ...

Pronostici Serie B - 11^ giornata : i consigli di CalcioWeb : vittorie per Salernitana e Pescara : Pronostici Serie B – Si torna in campo per l’11^ giornata del campionato di Serie B, il torneo cadetto entra sempre più nel vivo e la stagione continua a regalare grande spettacolo e colpi di scena. Il turno si apre con l’interessante sfida tra Spezia e Chievo, sabato ricco di emozioni con il Crotone chiamato al riscatto, i calabresi in campo davanti al pubblico amico contro il Perugia, avversario insidioso. Trasferta per ...

Serie A - la FLOP 11 della 10^ giornata di CalcioWeb : incubo Sanabria - male Samir e Rabiot : Importanti indicazioni dalla 10^ giornata del campionato di Serie A, il turno del massimo torneo italiano si preannuncia sempre più scoppiettante per le zone alte della classifica ma anche per quelle basse. Le grandi emozioni non sono mancate, in particolar modo nel primo match blitz salvezza del Verona che ha vinto sul campo del Parma, vittoria in trasferta anche dell’Inter che continua la corsa scudetto. Gol, emozioni e polemiche ...

Serie A - la TOP 11 della 10^ giornata di CalcioWeb : magia di Acerbi - Joao Pedro ed Immobile scatenati : E’ andata in archivio la 10^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel primo match colpo grosso del Verona che ha vinto sul campo del Parma, torna al successo l’Inter che ha avuto la meglio del Brescia in trasferta. Grande spettacolo nel primo match di mercoledì tra Napoli e Atalanta, 2-2 il risultato finale. Continua a volare il Cagliari che ha vinto 3-2 ...

Serie A Calcio in tv - quali partite vedere su Sky e DAZN dell’undicesima giornata : orari e programma : Archiviato il turno infrasettimanale le squadre di Serie A sono già concentrate sull’undicesima giornata. Ad aprire le danze, sabato 2 Novembre alle ore 15.00, il big match tra Roma-Napoli. Una sfida storica dalla quale ci si attende molto a livello di emozioni e spettacolo. La posta in palio è molto alta visto che i giallorossi cercheranno di dare continuità alla vittoria di Udine mentre gli azzurri hanno bisogno di dimenticare ...