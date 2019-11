Calcio | Renzi | ‘Rocchi grandissimo arbitro e grandissima persona’

Quelli che il Calcio domenica 20 ottobre su Rai 2 : Lucci va da Renzi - Dario Vergassola va da Lino Banfi : Quelli che il calcio domenica 20 ottobre su Rai 2 dalle 14:00, gli ospiti Dopo la sosta delle Nazionali riprende il campionato di Serie A e torna l’appuntamento con Quelli che il calcio su Rai 2 dalle 14 con Luca e Paolo e Mia Ceran alla guida. L’attualità si innesta sul calcio con Enrico Lucci che va a Firenze alla Leopolda di Matteo Renzi per curiosare a suo modo sui volti presenti alla manifestazione del partito Italia ...

LIVE Malta-Italia 0-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Tarenzi sfiora la rete del vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Bellissimo lancio di Girelli per Bergamaschi che di testa non riesce a dare forza al pallone che finisce fuori. 65′ Italia che sta producendo il massimo sforzo offensivo. 63′ Esce Tarenzi per Rosucci per l’Italia. 61′ Tarenzi sbaglia un gol già fatto, Bartoli davanti la porta non controlla la palla che finisce sui piedi di Tarenzi che si fa respingere il tiro ...

LIVE Malta-Italia 0-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Tarenzi vicino al vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11′ Malta che attraverso un contropiede riesce a trovare il tiro da fuori area con Theuma che non trova la porta. 9′ Italia che spinge per trovare il vantaggio, sbaglia la girata da dentro l’area di rigore Giancinti. 7′ Ancora Bergamaschi che dalla destra trova dei varchi dove attaccare, ma per errori di precisione manca il passaggio giusto. 5′ Discesa di ...