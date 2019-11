Calabria : Di Maio stoppa Nesci - 'candidatura creerebbe precedente replicabile' (2) : (Adnkronos) - Nominato viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti nel Conte bis, Giancarlo Cancelleri ha infatti lasciato il suo posto nel Parlamento regionale siciliano, l'Ars, salutando Palermo per Roma. E generando parecchio dissenso all'interno del Movimento. Ma la sostituzione di Canceller

Calabria : Di Maio stoppa Nesci - ‘candidatura creerebbe precedente replicabile’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Le prossime elezioni regionali, complice la batosta in Umbria, continuano a creare fibrillazioni nel M5S. Con o senza il Pd nelle vesti di alleato. La settimana prossima il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, tornerà a vedere i parlamentari di Calabria ed Emilia Romagna per sciogliere la riserva e decidere la linea da tenere. Sul fronte calabrese, in particolare, spirano venti di guerra, con ...

Calabria : Di Maio stoppa Nesci - ‘candidatura creerebbe precedente replicabile’ (2) : (Adnkronos) – Nominato viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti nel Conte bis, Giancarlo Cancelleri ha infatti lasciato il suo posto nel Parlamento regionale siciliano, l’Ars, salutando Palermo per Roma. E generando parecchio dissenso all’interno del Movimento. Ma la sostituzione di Cancelleri, avrebbe spiegato Di Maio a Nesci, non ha aperto nessun ‘buco nero’, mentre la corsa della deputata in Calabria ...

M5s - Di Maio : “No presupposti per accordo strutturale con Pd - da soli in Calabria ed Emilia” : “Non ci sono i presupposti per un’alleanza strutturale tra Pd e M5s”. Dopo le parole del segretario Pd Nicola Zingaretti (“O l’alleanza con M5s è unita o niente governo”, ndr), è Luigi Di Maio a insistere nel voler chiudere la strada alla possibilità di ulteriori accordi alle Regionali tra M5s e dem. “In Emilia Romagna e Calabria andremo da soli o con le civiche, comunque una terza via rispetto ai due ...

Vertice Di Maio-Zingaretti : alla ricerca di un'intesa in vista delle regionali in Calabria : In casa grillina non si fa in tempo a festeggiare la vittoria per l'approvazione della riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, che subito si pone in essere una nuova e aspra discussione incardinata sul malcontento di circa trenta deputati e senatori affiliati del Movimento Cinque Stelle, pronti a schierarsi contro il loro capo politico, Luigi Di Maio. Una tale tensione deriva non soltanto dalle perplessità circa la norma approvata ...

Regionali : incontro Zingaretti-Di Maio - ancora no intesa su Calabria : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Sulla Calabria tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti al momento non sarebbe stata trovata nessuna intesa. Per il M5S si tratta di un terreno delicatissimo, con un nutrito numero di parlamentari calabresi che, la scorsa settimana, si è dato appuntamento a Roma per ribadire la contrarietà ad ogni tipo di accordo con altre forze politiche, in primis proprio con il Pd. Altro elemento che agita il Movimento, la ...

(AdnKronos) – Al momento, a quanto si apprende, non ci sarebbe ancora nessuna intesa sulle Regionali in Calabria, tema affrontato nell'incontro di ieri tra Zingaretti e Di Maio.

(AdnKronos) – Al momento, a quanto si apprende, non ci sarebbe ancora nessuna intesa sulle Regionali in Calabria, tema affrontato nell'incontro di ieri tra Zingaretti e Di Maio.

Dopo l'Umbria - la Calabria. Cena tra Di Maio e Zingaretti per trovare un'intesa sulle regionali : Cena di lavoro ieri sera a Roma tra i leader di M5s e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Secondo quanto si è appreso, oltre al voto odierno sul taglio dei parlamentari, Zingaretti e Di Maio hanno anche affrontato il tema del voto di fine ottobre in Umbria e delle prossime elezioni regionali in Calabria. Pd e M5s, secondo quanto si è appreso, non avrebbero ancora raggiunto l’intesa per allearsi con un candidato comune ...

Roma, 8 ott. (AdnKronos) – A quanto si apprende, nell'incontro di ieri tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio oltre che dell'Umbria, si è anche affrontato il tema delle regionali in Calabria.

Calabria : Lezzi a Di Maio - 'dopo deroga per Cancelleri regole non valgono più' : Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Il sassolino dalla scarpa lo toglie prendendo le difese di Dalila Nesci, la deputata M5S che aspira a diventare governatrice in Calabria per il Movimento, ma la cui candidatura è stata stroncata ieri da Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto Quotidiano. La ex ministra de

Calabria : Lezzi a Di Maio - ‘dopo deroga per Cancelleri regole non valgono più’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Il sassolino dalla scarpa lo toglie prendendo le difese di Dalila Nesci, la deputata M5S che aspira a diventare governatrice in Calabria per il Movimento, ma la cui candidatura è stata stroncata ieri da Luigi Di Maio, in un’intervista al Fatto Quotidiano. La ex ministra del Sud Barbara Lezzi pubblica un post al vetriolo su Facebook, tirando in ballo il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo ...