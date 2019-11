Cagliari | balle di fieno date alle fiamme | si cercano le cause del rogo

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Emanuela Carucci L'incendio è divampato in un'azienda agricola. Fortunatamente non si sono registrati feriti Un incendio insolito, di cui siancora le, è divampato ieri pomeriggio nelle campagne di. Alcunedihanno preso fuoco all'interno di un'azienda agricola. Tanta la paura, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi per domare le. Ilsi è sviluppato nell'agro di Villasor, nei pressi della Strada provinciale 7 che collega i paesi di Monastir e Villasor, come detto neltano. Dopo le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, sono state avviate le indagini per stabilire ledel. Non c'è, però, ancora chiarezza sull'accaduto. gry 1778179 Non è la prima volta che nella zona accade un episodio del genere. Esattamente ...