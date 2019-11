Bruno Vespa | Il secondo governo Conte nato da un equivoco Il paradosso della

Avete mai visto il figlio maggiore di Bruno Vespa? Quello di Federico è un volto noto : Chi ci è passato sa bene di cosa stiamo parlando: un mostro silenzioso. Ed è proprio così che la definisce, Federico Vespa, la depressione. Il figlio di Bruno Vespa ci ha dovuto fare i conti per vent’anni e parla per la prima volta nel suo libro in uscita, ‘L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione’, come fa sapere Il Giornale, che ne anticipa qualche stralcio. “Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola. Ero l’agnello ...

Il figlio di Bruno Vespa : "Per vent'anni ho sofferto di depressione" : Federico Vespa ne parla senza filtri nel suo libro in uscita 'L'anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione'

Federico Vespa - il figlio di Bruno : “Ho sofferto di depressione - ero in una sorta di coma farmacologico” : È il figlio di uno dei giornalisti storici e più famosi della Rai, Bruno Vespa, eppure, nonostante la vita agiata, quella di Federico non è stata affatto facile. Lo speaker di RTL 102.5 (co-conduce con il padre ogni venerdì alle 8 “Non Stop News- Raccontami”) si racconta e si mette a nudo nel suo libro “L’anima del maiale. Il male oscuro della mia generazione“, di cui il quotidiano Il Giornale ha pubblicato alcuni stralci. ...

Il figlio di Bruno Vespa : "Ho sofferto di depressione. Mi sentivo l'agnello nella tana dei lupi" : “Ho passato anni a sentirmi un continuo nodo in gola. Ero l’agnello nella tana dei lupi”. A parlare è Federico Vespa, il figlio maggiore del celebre giornalista e conduttore Bruno, che nel suo libro in uscita “L’anima del Maiale. Il male oscuro della mia generazione” racconta di aver sofferto di una grave forma di depressione per vent’anni. A riportare la storia dell’uomo è Il ...

Mezz'ora in più - Bruno Vespa : "Salvini e Renzi devono vedersela con Conte. Cos'è stato straziante per Di Maio" : "Matteo Salvini e Matteo Renzi sono due leader con 20 anni in meno di Berlusconi e Prodi che ora devono vedersela con Giuseppe Conte". Bruno Vespa, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai tre, analizza l'attuale situazione politica, che vede una maggioranza di governo lacerata al suo int

Bruno Vespa : "Maggioranza divisa - l'asse Renzi-Di Maio contro Conte-Zingaretti. Ma occhio a Salvini" : L'opposizione dentro la maggioranza sulla manovra è "un guaio serio". Da un lato, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "si è creato l'asse Renzi-Di Maio che vuole smontare la manovra e rivedere gran parte delle norme controverse (e Conte ovviamente si rifiuta). Dall'altro un asse Cont

Porta a porta - Bruno Vespa svela il retroscena su Salvini e Renzi : "Cosa hanno fatto dietro le quinte" : Dopo le tante parole dei duellanti, ora arriva il commento di Bruno Vespa sulla puntata di porta a porta con protagonisti Salvini e Renzi. Una giornata, quella di martedì sera, a dir poco da record che ha visto la trasmissione di Rai 1 incassare il 25,4% di share con 3,8 mln di spettatori di fronte

Ascolti tv - Bruno Vespa fa record con il confronto Renzi-Salvini : 3.808.000 spettatori e 25.4% di share per il programma di Rai Uno. Ecco tutti i dati Auditel di ieri sera

Bruno Vespa - Salvini e Renzi a Porta a porta. Come li saluta : "Perché vi ringrazio" - incoronazione totale : "Vi ringrazio per la vostra presenza". Matteo Renzi e Matteo Salvini ospiti di Porta a Porta, quelle di Bruno Vespa non sembrano parole di circostanza. Il padrone di casa di Raiuno, che ha organizzato il confronto-tv dell'anno tra i leader di Italia Viva e Lega (il primo al governo ma spina nel fian

Matteo Renzi e Salvini a Porta a Porta - "zero regole" da Bruno Vespa : perché trema Giuseppe Conte : Matteo Salvini contro Matteo Renzi. Il duello che andrà in onda stasera 15 ottobre da Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai 1 durerà 75 minuti e non ci saranno regole: né timing per le risposte né alcun diritto di replica. Tantomeno la claque. Solo i due sfidanti, il conduttore e i giornalisti in studi

Salvini contro Renzi - il doppio colpo di Bruno Vespa. Raiuno - tsunami ascolti : cos'è riuscito a strappare : Conto alla rovescia per il duello dei duelli. Il derby dei Matteo: Renzi e Salvini. Il match tanto voluto e tanto rimandato alla fine si farà e andrà in onda su Raiuno, il 15 ottobre, a Porta a Porta, dopo la partita di calcio Italia-Liechtenstein. In un messaggio indirizzato ai suoi sostenitori, Re

Bruno Vespa - dura sentenza : "I 5 Stelle? Una cosa simile non si era mai vista" : A un mese dalla fiducia al nuovo governo, Bruno Vespa analizza lo stato di salute sull'unione tra il M5s e il Pd. Ed è sicuro, come scrive oggi su Il Giorno: "Nicola Zingaretti e il Partito democratico sono fermamente intenzionati a trasformare una convivenza nata in modo imprevedibile in un matrimo

La Nazionale gioca con la nuova maglia verde - si scatenano le polemiche. Bruno Vespa : “Non si svende la storia” : Forza Azzurri! Anzi. Forza Verdi! Avranno un attimo di smarrimento i tifosi della nostra Nazionale quando sabato 12 ottobre guarderanno la partita contro la Grecia valida per la qualificazione agli Europei 2020. L’Italia scenderà infatti in campo con una nuova maglia, non più azzurra come sempre, bensì verde. Già nel primo allenamento della Nazionale, lunedì pomeriggio a Coverciano, i giocatori si sono presentati vestiti di verde, ...

Bruno Vespa : "Nel 1994 la Rai mi mise in punizione. In prima serata c'era la Gruber" : prima dell’avvento di Porta a Porta e subito dopo gli anni alla direzione del Tg1. C’è stato un intervallo di tempo in cui Bruno Vespa è finito in panchina. Un tempo che, ironia della sorte, ha coinciso con la vittoria di Silvio Berlusconi alle elezioni del 1994.“Ero in punizione alla Rai in quel periodo”, ha confessato Vespa. “C’era Lilli Gruber sfavillante in prima serata e io invece ero in punizione a fare una trasmissione di pomeriggio. ...