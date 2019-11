Bosnia Erzegovina | intensa scossa di terremoto vicino Zenica | avvertita a Sarajevo

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 - Milena Bertolini : “Malta e Bosnia Erzegovina non vanno sottovalutate” : La Nazionale di Calcio femminile è pronta per le prossime due sfide nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Le azzurre, dopo aver battuto 3-2 Israele e 1-0 la Georgia, ricominceranno il proprio cammino venerdì 4 ottobre alle 17.30 in trasferta contro Malta, mentre martedì 8 affronteranno alla stessa ora la Bosnia Erzegovina a Palermo. Servirà fare risultato in entrambe le gare per avvicinarsi alla qualificazione. La ct Milena Bertolini, ...