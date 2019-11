Bonus mobilità esteso a car sharing | monopattini e segway

Bonus mobilità - la mappa dei Comuni : dove avere il bonus da 1.500 euro L'elenco : In Liguria potranno usufruirne solo i residenti del capoluogo, Genova. In Umbria chi abita a Terni o Narni. In Puglia i cittadini di sette Comuni, compresi Taranto, Brindisi e anche Cellino San Marco...

Piano casa da un miliardo - sconti su detersivi sfusi - Bonus mobilità : le misure : Ok del consiglio dei ministri al decreto clima: fondi per 450 milioni di euro per politiche ambientali. All’esame il decreto fiscale: stretta sulle compensazioni dei crediti d’imposta, incentivi per i seggiolini salva-bebè

Approvato il "decretino" Clima : poche risorse per il Bonus mobilità e salta il taglio ai sussidi fossili : C’è il ‘buono mobilità’ per i cittadini dei comuni interessati dalla procedura di infrazione comunitaria per smog che scelgono di rottamare auto e moto preferendo trasporto pubblico e bici; ci sono gli incentivi per gli esercizi commerciali che vendono i prodotti sfusi o alla spina, e c’è il fondo per la riforestazione che ha l’obiettivo di rendere più verdi le nostre città. Ma la ...