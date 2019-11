Bologna-Inter | gli highlights del match – VIDEO

Live Bologna-Inter 1-2 : Lukaku completa la rimonta al 92? : Bologna ed Inter incrociano le armi questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall'Ara, per l'11a giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale, i felsinei sono usciti sconfitti dal campo...

VIDEO Bologna-Inter 1-2 : highlights - gol e sintesi. Decide la doppietta di Lukaku : Il secondo anticipo delle ore 18.00 dell’undicesima giornata della Serie A di calcio vede il Bologna perdere in casa con l’Inter per 1-2. Succede tutto nella ripresa: apre le marcature al 59′ Soriano, impatta al 75′ Lukaku, che in pieno recupero su rigore firma il gol vittoria. L’Inter scavalca così la Juventus in vetta alla classifica, con i bianconeri che saranno impegnati in serata nel sempre insidioso derby ...

Live Bologna-Inter 1-1 : Lukaku risponde a Soriano

Live Bologna-Inter 1-0 : Soriano segna da lontanissimo!

Live Bologna-Inter 0-0 : Lautaro e Lukaku - due gol annullati

Bologna-Inter 0-0 diretta live : forcing nerazzurro : Bologna-Inter diretta live – Dopo lo spettacolo tra Roma e Napoli, continua il programma valido per l’11^ giornata di Serie A, è un sabato clamoroso con partite veramente interessanti. Alle 18 in campo Bologna e Inter, i nerazzurri sono in piena corsa per lo scudetto e sono reduci dal successo sul campo del Brescia, qualche problema di rosa per Antonio Conte con il tecnico chiamato a giocare sempre con gli stessi uomini. Di ...

Live Bologna-Inter 0-0 : Lukaku chiama Skorupski al miracolo

Live Bologna-Inter 0-0 : Conte si affida a Lukaku e Lautaro

Bologna-Inter diretta live - le formazioni ufficiali : Palacio contro Martinez : Bologna-Inter diretta live – Dopo lo spettacolo tra Roma e Napoli, continua il programma valido per l’11^ giornata di Serie A, è un sabato clamoroso con partite veramente interessanti. Alle 18 in campo Bologna e Inter, i nerazzurri sono in piena corsa per lo scudetto e sono reduci dal successo sul campo del Brescia, qualche problema di rosa per Antonio Conte con il tecnico chiamato a giocare sempre con gli stessi uomini. Di ...

Probabili formazioni 11^ giornata : Torino-Juve - riecco Higuain. Bologna-Inter - ancora Lautaro-Lukaku : Probabili formazioni 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta […] L'articolo Probabili formazioni 11^ giornata: ...

Live Bologna-Inter : possibili formazioni - Lazaro esordisce dal 1' : L'Inter è pronta a riprendersi la vetta persa a favore della Juventus dopo la vittoria di quest'ultima sul Genoa nel turno infrasettimanale. Per poter raggiungere l'obiettivo dovrà battere il Bologna di Mihajlovic che di sicuro non gli renderà facile il compito. Conte nello scegliere la formazione anti Bologna dovrà tenere conto dell'impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund mercoledì, motivo per il quale potrebbe fare un po' di ...

PROBABILI FORMAZIONI Bologna INTER/ Quote - Sensi è tornato fra i convocati! : PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER: le Quote del match. Analizziamo le scelte dei tecnici per la sfida al Dall'Ara nella 11giornata di serie A.

Inter-Bologna in diretta TV e in streaming : L'anticipo delle 18 dell'undicesima giornata di Serie A si gioca stasera a Bologna: le informazioni e i link per seguirlo in diretta