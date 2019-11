Biagio Conte a piedi da Palermo a Bruxelles e in Belgio incontra Santa Rosalia VIDEO

Strasburgo - storia di Biagio Conte : il frate laico che ha percorso più di mille km a piedi in 65 giorni per incontrare i vertici Europei : Ha percorso più di mille chilometri a piedi in 65 giorni. L’obiettivo? incontrare i vertici dell’Unione Europea per consegnargli una lettera. Una missiva in cui prende le difese dei migranti. È la storia di Biagio Conte, il missionario laico palermitano che da sempre difende i più deboli. Fondatore e gestore della Missione Speranza e carità, che nel capoluogo palermitato fornisce cibo e riparo ai senzatetto. Più di due mesi fa ha ...