Fonte : ilmessaggero

(Di sabato 2 novembre 2019) In Senato la voce gira assai, terrorizzandogli azzurri. E la voce è questa: «ha deciso di non presentare ildel nostro partito alle prossime elezioni»....

Notiziedi_it : «Berlusconi ritira il simbolo». Panico in Forza Italia: allora liberi tutti - mbwManzoni : «Berlusconi ritira il simbolo». Panico in Forza Italia: allora liberi tutti - bizcommunityit : «Berlusconi ritira il simbolo». Panico in Forza Italia: allora liberi tutti -