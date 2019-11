Belen Rodriguez | Tu sì que vales | Platinette ‘boccia’ i conduttori

#Tusiquevales 6 – Terza puntata del 2 novembre 2019 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Terza puntata della sua sesta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per nove appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La seconda puntata ha ...

Spoiler Tu si que vales : Emma Marrone imita Belen Rodriguez e si incontrano dopo lo show : Sabato 2 novembre, andrà in onda una nuova puntata di "Tu si que vales", ovvero quella che è stata registrata qualche giorno fa. Le anticipazioni che trapelano dallo studio di Roma, fanno sapere che una delle ospiti della serata sarà Emma Marrone: la cantante presenterà il nuovo disco e interpreterà il singolo "Io sono bella". A stuzzicare la curiosità dei telespettatori, è soprattutto il comportamento che Belen Rodriguez avrà con colei che, ...

“Perché non la voglio a Sanremo”. Belen Rodriguez - la clamorosa esclusione di Amadeus : Grande attesa per Sanremo 2020. Il festival della canzone italiana arriva alla sua settantesima edizione e sarà diretto e condotto da Amadeus. Sono ancora poche le indiscrezioni trapelate su ciò che potremo vedere sul palco del teatro Ariston a febbraio. L’edizione è ancora avvolta nel mistero. Tuttavia, ciò che è certo è che il nuovo direttore artistico si presenterà con tante novità, entusiasmo ed energia. Ma non solo, Amadeus porterà anche la ...

Festival di Sanremo - Amadeus : 'Escludo il ritorno di Belen Rodriguez - no al DopoFestival' : A pochi mesi dal debutto, Amadeus ha ancora molto dubbi da sciogliere sul cast del Festival di Sanremo. Intervistato da "Il Messaggero", il conduttore ha escluso soltanto il chiacchierato ritorno di Belen Rodriguez all'Ariston, ma non ha smentito tutti gli altri nomi che sono stati accostati alla kermesse nell'ultimo periodo. Un importante cambiamento che il 57enne ha apportato alla manifestazione canora, è la cancellazione del DopoFestival: ad ...

“Belen Rodriguez e Andrea Damante hanno avuto un rapporto clandestino” : “Belen Rodriguez e Andrea Damante hanno avuto un rapporto clandestino“. A sganciare l’indiscrezione-bomba è il settimanale Chi, secondo cui la showgirl argentina e l’ex tronista hanno avuto una relazione segreta tempo fa, quando lei era ancora fidanzata con Andrea Iannone e lui invece con Giulia De Lellis. Tutto sarebbe nato da un’amicizia favorita da una conoscenza in comune, Ignazio Moser, il fidanzato della ...

Belen Rodriguez e Andrea Damante - bomba pazzesca. Ecco cosa è successo tra i due : A rilasciare la notizia è il settimanale Chi lascia tutti senza parole. Stando a quello che si legge nella rubrica “Chicche di gossip”, nel numero in edicola da mercoledì 30 ottobre, Belen Rodriguez e Andrea Damante sarebbero stati in passato molto più che amici. I due si frequentano da tempo visto che l’ex tronista di Uomini e Donne è diventato grande amico di Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Ma a quanto pare tra Belen e Andrea ...