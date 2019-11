Beatrice Valli | ex U&D | potrebbe essere incinta di Marco Fantini | pancino sospetto su

Uomini e Donne - Beatrice Valli incinta? Arriva lo spiffero - i dettagli : Uomini e Donne, Beatrice Valli incinta? Lo spiffero e i dettagli. Poi l’influencer parla della grave infezione avuta alle tube: “Mi ripetevano che avrei avuto problemi nelle prossime gravidanze” Beatrice Valli e Marco Fantini diventeranno presto genitori? Nelle ultime ore circola la voce che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi affermata influencer, sia rimasta […] L'articolo Uomini e Donne, Beatrice Valli ...

Uomini e donne - Beatrice Valli svela la data del matrimonio con Marco Fantini : Beatrice Valli è pazza d’amore per il suo Marco Fantini e questa volta glielo dice attraverso una romantica lettera che l’ex tronista ha condiviso con i follower. Lettera nella quale la sua donna, che presto sarà sua moglie, per la prima volta gli parla a cuore aperto dicendogli cose finora mai esternate. Dopo la proposta di matrimonio sotto la Tour Eiffel, quindi, la coppia nata a Uomini e donne continua a far sognare i fan. La ...

Beatrice Valli e Marco Fantini - indizio sulla data delle nozze : Tra 11 mesi sarà per sempre noi : Un mese fa, Marco Fantini chiedeva a Beatrice Valli di diventare sua moglie scatenando i fan la cui curiosità si è prontamente concentrata sulla data delle nozze. I due modelli e influencer, però, hanno più volte raccontato di essere al lavoro con i preparativi e di non aver ancora deciso il giorno in cui celebrare il matrimonio. La lettera che Beatrice ha scritto a Marco, e che lui ha voluto postare – seppur parzialmente – sui social, potrebbe ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli e Marco : svelata la data delle nozze : Beatrice Valli e Marco Fantini di Uomini e Donne si sposano: ecco quando In queste ultime ore Marco Fantini ha pubblicato direttamente sul suo profilo personale instagram una lettera che ha ricevuto dalla sua fidanzata Beatrice Valli. In questo lungo e romantico messaggio in cui l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne ha rivelato ancora una volta tutto il suo amore nei suoi confronti, ha anche fatto un’altra ...

Clio Make Up Zammatteo è incinta : Ferragni e Beatrice Valli le scrivono : Clio (Make Up) Zammatteo è incinta: seconda gravidanza per la truccatrice. Le Ferragni e Beatrice Valli le scrivono dopo l’annuncio Clio Zammatteo, nota al mondo del web come Clio Make Up, è di nuovo incinta, per la seconda gravidanza. Lei stessa ha dato l’annuncio poche ore fa attraverso i suoi profili social in cui è […] L'articolo Clio Make Up Zammatteo è incinta: Ferragni e Beatrice Valli le scrivono proviene da Gossip e Tv.

Beatrice Valli e le polemiche sul figlio : “Sui social non si vede tutta la verità” : Beatrice Valli risponde alle polemiche sul suo primogenito: “Attraverso i social non si vede la verità” Per Beatrice Valli questo è un momento davvero magico. L’ex protagonista di Uomini e Donne, ora modella e influencer, un paio di settimane fa ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato Marco Fantini. I due sono legati […] L'articolo Beatrice Valli e le polemiche sul figlio: “Sui social non si vede ...

Beatrice Valli e Marco Fantini dopo la proposta di matrimonio : "Stiamo pensando a tantissime cose" : Pochi giorni fa la romantica scena davanti alla Tour Eiffel, Marco Fantini ha organizzato tutto alla perfezione per la proposta di matrimonio a colei che sarà la sua futura moglie, la bella Beatrice Valli. E ora? La macchina dell'organizzazione si dovrà mettere in moto, e quando? Questo non è dato sapere per ora, che sia ancora troppo presto? Non sappiamo ancora la data - dice Beatrice su Instagram - perché ci stiamo pensando e in più ci sono ...

Alice Campello in lacrime per la proposta di Marco Fantini a Beatrice Valli : Alice Campello ha svelato, attraverso le storie di Instagram, di essersi commossa nel vedere il video della proposta di matrimonio di Marco Fantini all'amica e influencer Beatrice Valli... Alice Campello è abituata alle sorprese. Suo marito, il calciatore Alvaro Morata, da sempre le riserva momenti speciali, dediche e regali inattesi. Un esempio? L'anniversario di matrimonio festeggiato in riva al mare con tanto di prezioso regalo nascosto ...

UeD - Beatrice Valli e Marco Fantini : il video della proposta di matrimonio : Uomini e Donne: Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano. Ecco il video della proposta di matrimonio a Parigi Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di sposarsi. I due si sono conosciuti grazie al programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’ e fanno coppia da ormai un po’ di anni. Bea e il […] L'articolo UeD, Beatrice Valli e Marco Fantini: il video della proposta di matrimonio proviene da Gossip e Tv.

Beatrice Valli e la proposta di matrimonio a Parigi : Beatrice Valli e Marco Fantini si sposanoBeatrice Valli e Marco Fantini si sposanoBeatrice Valli e Marco Fantini si sposanoLo sfondo è tra i più romantici possibili, la Torre Eiffel di notte, in primo piano il bacio di rito, dopo aver detto «sì» alla proposta di matrimonio di Marco Fantini: così Beatrice Valli, professione influencer, ha annunciato via social le prossime nozze con il fidanzato, al suo fianco da cinque anni, che per farle la ...

Uomini e donne - Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano : la proposta di matrimonio a Parigi : È la romantica Parigi a fare da cornice alla proposta di matrimonio che – finalmente – Marco Fantini ha fatto alla sua Beatrice Valli. Sotto la Tour Eiffel la coppia nata a Uomini e donne nella stagione 2013/2014 ha deciso di convolare a nozze. La notizia arriva di canali social dei due. E quindi eccoli belli e innamorati mentre condividono con i follower la loro gioia: “Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo ...

Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano : proposta da sogno su Instagram : Beatrice Valli e Marco Fantini si sposano. L’ex tronista e il corteggiatore di Uomini e Donne sono i protagonisti di una romantica proposta di nozze su Instagram. Da tempo la modella, mamma di Bianca, nata dall’amore per Marco, e di Alessandro, avuto da una precedente relazione, sognava di convolare a nozze con il compagno. Un desiderio che non aveva mai nascosto, confidandolo più volte ai follower di Instagram e svelando come il più ...

Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano : la coppia emozionata per l'avvenimento : Marco e Beatrice si sposano: i due volti noti di Uomini e Donne convoleranno presto a nozze, così come i diretti interessati hanno annunciato su Instagram rendendo partecipi i fan della loro immensa felicità. Fantini ha organizzato una sorpresa davvero speciale per la sua futura moglie: approfittando della loro permanenza a Parigi per la Fashion Week, l'ex tronista, nel giorno del suo compleanno, ha donato uno splendido anello a Beatrice ...

Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano - la proposta di matrimonio sotto la Torre Eiffel : La tanto desiderata proposta di matrimonio è arrivata: Beatrice Valli diventerà la moglie di Marco Fantini dopo quasi cinque anni di fidanzamento e la nascita della piccola Bianca. La coppia, nota al pubblico di Uomini e Donne per la partecipazione al programma, aveva vissuto un periodo di crisi proprio prima della gravidanza di Beatrice: lei e Marco si erano lasciati, ma dopo poco avevano deciso di tornare insieme e costruire una famiglia ...