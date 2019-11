Basket - 7a giornata Serie A 2019-2020 : la Dinamo Sassari domina l’anticipo contro la Virtus Roma : E’ una Dinamo Sassari straripante quella che domina l’anticipo della settima giornata della Serie A 2019-2020. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha demolito la Virtus Roma per 108-72 al termine di un match che è stato in equilibrio solo nei primi dieci minuti. Già nel secondo quarto Sassari ha allungato con un parziale di 32-11, facendo calare il sipario sull’incontro. Ottima prestazione in casa Dinamo per Dyshawn Pierre, autore ...

Serie A Basket – Sassari tocca ‘quota 100’ nell’anticipo della 7ª giornata : Virtus Roma distrutta dai sardi : La squadra di coach Pozzecco non lascia scampo ai propri rivali, prendendosi momentaneamente il secondo posto solitario in classifica La Dinamo Sassari non lascia scampo alla Virtus Roma nell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A di Basket, gli uomini di Pozzecco infatti si impongono con il punteggio di 108-72, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva dopo quella in trasferta contro Cantù. Una prestazione ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : CSKA e Real Madrid tornano alla vittoria nella 6a giornata. Si ferma ancora - invece - il Fenerbahce : Addirittura sette le partite che si sono svolte in questo venerdì di Eurolega, degna conclusione di una settimana in cui sono giocati ben due torni della competizione più prestigiosa d’Europa. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto in questa 6a giornata. LA CRONACA DI ALBA OLIMPIA MILANO-BARCELLONA ZENIT SAN PIETROBURGO – CSKA MOSCA 70-87 (15-26, 22-22, 22-13, 11-26) Apre il derby russo tra Zenit San Pietroburgo e CSKA ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : CSKA e Real Madrid tornano alla vittoria nella 6a giornata. Si ferma ancora - invece - il Fenerbahce : Addirittura sette le partite che si sono svolte in questo venerdì di Eurolega, degna conclusione di una settimana in cui sono giocati ben due torni della competizione più prestigiosa d’Europa. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto in questa 6a giornata. LA CRONACA DI ALBA OLIMPIA MILANO-BARCELLONA ZENIT SAN PIETROBURGO – CSKA MOSCA 70-87 (15-26, 22-22, 22-13, 11-26) Apre il derby russo tra Zenit San Pietroburgo e CSKA Mosca, ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : sfida in alta quota - in programma nella 5a giornata - tra Venezia e San Martino di Lupari : Inizia domani (sabato 2 novembre), con un anticipo che si svolgerà alle 21.00, la 5a giornata di Serie A 2019-2020 di Basket femminile. Ad aprire le danze sarà il match tra Limonta Sport Costa Masnaga e Della Fiore Broni. Le padrone di casa, fanalino di coda a quota zero punti, cercano il primo successo stagionale contro un team che, invece, è stato capace di centrare già due vittorie. Cinque, invece, le partite che si terranno ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 7a giornata : regnano i derby con Reggio Emilia-Virtus Bologna e Milano-Varese. Sassari riceve Roma : Sta arrivando la settima giornata del campionato di Serie A 2019-2020, che vede una squadra già in fuga: la Segafredo Virtus Bologna. C’è, però, anche una classifica che più corta non si può, visto che 14 squadre su 17 sono racchiuse tra gli 8 e i 4 punti, e per questo è ancora davvero troppo presto per dire molte cose. Andiamo, intanto, a vedere quel che ci aspetta nel turno di questo weekend. Riposa: Dolomiti Energia Trentino BANCO DI ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 6a giornata : Milano riceve il Barcellona - ancora imbattuto sul continente. Previsto il pienone al Forum : Sarà una notte speciale, quella di domani, per l’Olimpia Milano: al Mediolanum Forum di Assago, che va verso il tutto esaurito nei suoi oltre 12.000 posti (pochissimi i biglietti rimasti), arriva il Barcellona di Svetislav Pesic, che si è rinforzato tantissimo in estate con il chiaro obiettivo di ripetere i trionfi del 2003 e del 2010. I blaugrana sono imbattuti in Europa, con cinque vittorie in altrettante partite, mentre in ...

Basket - Eurolega 2019-2020 - 6a giornata : Milano riceve il Barcellona - ancora imbattuto sul continente. Previsto il pienone al Forum : Sarà una notte speciale, quella di domani, per l’Olimpia Milano: al Mediolanum Forum di Assago, che va verso il tutto esaurito nei suoi oltre 12.000 posti (pochissimi i biglietti rimasti), arriva il Barcellona di Svetislav Pesic, che si è rinforzato tantissimo in estate con il chiaro obiettivo di ripetere i trionfi del 2003 e del 2010. I blaugrana sono imbattuti in Europa, con cinque vittorie in altrettante partite, mentre in Liga ACB la ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 5a giornata : miracolo di Teodosic sulla sirena - la Virtus Bologna batte un ottimo Monaco : Vittoria proprio sul filo di lana per la Virtus Bologna nella quinta giornata di EuroCup 2019-2020. La formazione di Sasha Djordjevic, grazie a una magia di Milos Teodosic all’ultimo secondo, batte il Monaco per 77-75 e si mantiene al primo posto del girone A. Per la superstar delle V nere ci sono 24 punti, così come Frank Gaines ne mette a segno 12 e Julian Gamble 11. Successo, questo, ancor più significativo perché ottenuto senza ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 5a giornata : miracolo di Teodosic sulla sirena - la Virtus Bologna batte un ottimo Monaco : Vittoria proprio sul filo di lana per la Virtus Bologna nella quinta giornata di EuroCup 2019-2020. La formazione di Sasha Djordjevic, grazie a una magia di Milos Teodosic all’ultimo secondo, batte il Monaco per 77-75 e si mantiene al primo posto del girone A. Per la superstar delle V nere ci sono 24 punti, così come Frank Gaines ne mette a segno 12 e Julian Gamble 11. Successo, questo, ancor più significativo perché ottenuto senza Kyle ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 5a giornata : Trento affonda a Malaga - l’Unicaja domina senza nessun problema : La Dolomiti Energia Trento esce dal Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga con le ossa rotte. l’Unicaja, infatti, conferma una volta di più le sue velleità di successo nell’intera competizione andando a trionfare con un pesante 93-74 senza aver mai avuto problemi nell’arco dell’intero incontro. Per la formazione di coach Luis Casimiro cinque uomini in doppia cifra, con Josh Adams a quota 21 punti, mentre Nicola ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 5a giornata : Trento affonda a Malaga - l’Unicaja domina senza nessun problema : La Dolomiti Energia Trento esce dal Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga con le ossa rotte. L’Unicaja, infatti, conferma una volta di più le sue velleità di successo nell’intera competizione andando a trionfare con un pesante 93-74 senza aver mai avuto problemi nell’arco dell’intero incontro. Per la formazione di coach Luis Casimiro cinque uomini in doppia cifra, con Josh Adams a quota 21 punti, mentre ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 - 3a giornata : la Reyer Venezia lotta con orgoglio - ma Ekaterinburg è troppo forte : Non era questa la partita da vincere per l’Umana Reyer Venezia al fine di raccogliere punti utili per cercare l’accesso ai quarti di finale di Eurolega di Basket femminile. Nella terza giornata della stagione regolare, all’interno del Girone A, la formazione di Giampiero Ticchi esce sconfitta con un pesante 61-86 contro l’UMMC Ekaterinburg, una delle formazioni più forti, se non la più forte, dell’intera ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 - 3a giornata : la Reyer Venezia lotta con orgoglio - ma Ekaterinburg è troppo forte : Non era questa la partita da vincere per l’Umana Reyer Venezia al fine di raccogliere punti utili per cercare l’accesso ai quarti di finale di Eurolega. Nella terza giornata della stagione regolare, all’interno del girone A, la formazione di Giampiero Ticchi esce sconfitta con un pesante 61-86 dall’UMMC Ekaterinburg, una delle formazioni più forti, se non la più forte, dell’intera manifestazione continentale, con un ...