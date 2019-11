Baby gang in azione ad Este | giovani marocchini pestano due uomini per strada

Este - allarme Baby gang - aggrediti 2 uomini : denunciati 4 marocchini : Federico Garau Gli adolescenti hanno attraversato la strada col semaforo rosso, costringendo la prima vittima in bici ad affettuare una brusca frenata. Rimproverati dal ciclista, lo hanno riempito di botte, per poi avventarsi contro un altro uomo intervenuto per fermarli. Si tratta di giovani marocchini nati e cresciuti a Padova L'allarme baby gang arriva anche ad Este (Padova), dove due uomini sono stati aggrediti da una banda di ...

Foggia - paura Baby gang : 10 ragazzini circondano e attaccano 14enne : Federico Garau Il preoccupante fenomeno è sempre più in crescita a Foggia: tanti gli episodi di violenze commesse da minorenni nell'ultimo periodo. Durante la serata di ieri, un ragazzino di 14 anni è stato salvato in tempo dagli agenti della polizia locale È allarme baby gang a Foggia, dove le aggressioni compiute da gruppi di ragazzini non fanno che moltiplicarsi. Dopo gli ultimi episodi di violenza registrati – un 50enne pestato a ...

Venezia : Baby gang - arrestato minorenne per tentata rapina a un bengalese : Venezia, 22 ott. (Adnkronos) - Continua, implacabile, l’azione di contrasto al fenomeno criminale delle “baby gang” attuata dalla Polizia di Stato: nella mattinata di ieri, la Squadra Mobile di Venezia ha eseguito, a Napoli, un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal G.I.P. presso

Baby gang fuori controllo! Foggia - 50enne aggredito da ragazzini dopo averli rimproverati : Il fenomeno è ormai dilagante, tante le aggressioni registrate nell'ultimo periodo. dopo il caso del 60enne, pestato da alcuni ragazzini e finito in ospedale con un braccio rotto, ecco un nuovo episodio di violenza in città. Baby gang fuori controllo a Foggia, dove a distanza di pochi giorni si è verificato un nuovo episodio d'aggressione commesso da un gruppo di ragazzi ai danni di un residente. La vittima, un 50enne Foggiano, aveva ...

Castelfranco Veneto - disabile picchiata da Baby-gang : la sorella denuncia sindaco per inadempienza : Una donna di 52 anni è spintonata e insultata mentre aspettava il pullman per recarsi alla centro diurno della cooperativa Vita e Lavoro dove presta servizio. La sorella ha denunciato per inadempienza il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon: "Questa purtroppo è l’inevitabile escalation di una situazione che va avanti da anni”.Continua a leggere

Roma - autista Atac aggredito e pestato da una Baby gang. Erano otto contro uno - li aveva rimproverati : tutti identificati : baby gang aggredisce autista dell'Atac a Roma: è successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30 in via Boccea a bordo di un bus della linea 46. A quanto ricostruito finora,...

Venezia : Baby gang - giovani aggredirono coppie fidanzati - 5 arresti (3) : (AdnKronos) - Grazie alle testimonianze raccolte, all’analisi dei dati del traffico telefonico, dei filmati dei circuiti di video sorveglianza della zona e di altri riscontri acquisiti anche in occasioni delle precedenti indagini, sono stati raccolti elementi utili che, vagliati dalle procure Ordina

Venezia : Baby gang - giovani aggredirono coppie fidanzati - 5 arresti : Venezia, 17 set. (AdnKronos) – Nelle prime ore della mattina di oggi la Squadra Mobile ha eseguito due provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi, rispettivamente, dai locali Uffici Gip presso i Tribunali Ordinario e per i Minorenni, su richiesta delle relative Procure della Repubblica, a carico di 5 giovani ritenuti responsabili, in concorso e a vario titolo, dei reati di minaccia, lesioni gravi aggravate, resistenza e ...

Napoli ostaggio delle Babygang - scatta la ronda delle mamme : Quattordici rapine in sette giorni. Tutte nella stessa zona, tutte messe a segno con identiche modalità, e sempre ai danni di giovanissimi. Lo chiamano già il triangolo della...