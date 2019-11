Atletica | gli azzurri già in ottica Tokyo 2020 | grandi ambizioni per il direttore tecnico

Atletica - approvato dal Consiglio Federale l’elenco dei 40 atleti scelti per formare l’élite club per Tokyo 2020 : Al momento la lista conta 40 atleti, di cui 24 uomini e 16 donne, e sono stati previsti fino a ulteriori nove ingressi per completare le staffette È stato approvato dal Consiglio Federale l’elenco degli atleti designati a far parte dell’atletica Élite club 2020, il gruppo di merito azzurro che mette insieme i migliori uomini e donne dell’atletica italiana. Al momento la lista conta 40 atleti, di cui 24 uomini e 16 donne, e sono stati ...

Atletica – Giochi Mondiali Militari : Cestonaro regala una medaglia all’Italia - l’azzurra è d’argento nel salto triplo : La 24enne vicentina è battuta soltanto da Olga Rypakova, la kazaka campionessa olimpica di Londra 2012 Arriva una medaglia per la spedizione azzurra ai Giochi Mondiali Militari di Wuhan, in Cina. A vincerla è l’ultima atleta italiana in gara, la triplista Ottavia Cestonaro (Carabinieri) che completa la propria stagione con l’argento nella rassegna iridata militare grazie alla misura di 13,78 (-1.0). La 24enne vicentina allenata dal ...

Atletica – Campionati Italiani di mezza maratona : Crippa trionfa tra gli uomini - sorride Incerti tra le donne : I due atleti Italiani si impongono a Palermo nei Campionati Italiani di mezza maratona Un ritorno e una novità, nei Campionati Italiani di mezza maratona a Palermo. Tra le donne conquista il successo Anna Incerti (Fiamme Azzurre). Sulle strade di casa la palermitana di Bagheria, oro europeo di maratona nel 2010, con il tempo di 1h14:09 coglie il terzo titolo nei 21,097 chilometri, che si aggiunge a quelli del 2007 e 2008, e taglia il ...

Atletica paralimpica - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia. 17 azzurri alla ricerca delle medaglie iridate : Dal 7 al 15 novembre si terranno a Dubai i Mondiali di Atletica paralimpica, che vedranno coinvolti circa 1400 atleti di 100 Paesi, e che assegneranno oltre ai titoli iridati ed alle medaglie, anche quattro pass non nominali per le Paralimpiadi di Tokyo 2020 nelle specialità in programma in Giappone. Saranno 17 gli azzurri in gara, 6 donne ed 11 uomini, e tra di loro spiccano i nomi delle campionesse paralimpiche Martina Caironi ed Assunta ...

Atletica - Alessia Trost : “Dell’annata c’è poco da salvare e i Mondiali di Doha sono figli delle gare che ho disputato” : Stagione da archiviare in fretta per la saltatrice in alto Alessia Trost, che al “Messaggero Veneto” ha tracciato il bilancio dell’annata sportiva appena conclusa. L’azzurra ha parlato soprattutto del futuro e del lavoro da finalizzare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove vorrà essere protagonista. Sul 2019: “Non sono soddisfatta. Sicuramente dovrò cambiare qualcosa: non sono venuta ad Ancona per non andare ...

Atletica - la Cina si prepara ad ospitare i Giochi Mondiali Militari : undici gli azzurri convocati : La rassegna iridata militare vedrà impegnati alcuni azzurri che si sono ben comportati ai Mondiali di Doha Un altro appuntamento mondiale nella lunga stagione 2019. Saranno undici gli azzurri in gara ai Giochi Mondiali Militari di Wuhan, in Cina, che per l’Atletica vanno in scena tra il 22 e il 27 ottobre. La settima edizione dell’evento organizzato dal CISM, il Consiglio Internazionale dello Sport Militare, vedrà la presenza di ...

Atletica - Davide Re : “Sono ancora rammaricato per la finale mondiale mancata nei 400 metri. Voglio rifarmi alle Olimpiadi di Tokyo 2020” : A distanza di alcuni giorni, Davide Re ancora pensa a quegli otto centesimi che lo hanno privato della soddisfazione di una finale nei 400 metri ai Mondiali 2019 di Atletica leggera a Doha. Il 44″85 non è stato sufficiente per centrare l’obiettivo, dal momento che lo standard era leggermente più alto. Sarebbe stato necessario correre sul limite del suo primato italiano (44″77) per essere parte del gioco. “Provo ancora un ...

Le migliori foto dei Mondiali di Atletica : Smorfie, balzi, lanci, rincorse, cadute e molto altro, ora che è finito il principale torneo internazionale dopo le Olimpiadi

Atletica - Mondiali 2019 : le pagelle degli azzurri (6 ottobre). Crippa da urlo - Re in gabbia nella 4×400 : Si chiude con altre due prestazioni da finale e una delusione il Mondiale azzurro a Doha. Yeman Crippa regala l’ultimo sussulto strappando a Salvatore Antibo il record italiano dei 10.000 e la staffetta 4×400 chiude sesta in finale, ottenendo il miglior risultato azzurro nelle specialità da stadio. LE pagelle degli azzurri LUMINOSA BOGLIOLO 4.5: Nell’occasione più importante dell’anno disputa una delle gare peggiori, complice anche un ...

Mondiali di Atletica 2019 – La staffetta 4×400 agli Stati Uniti : Italia sesta a Doha : L’Italia della staffetta maschile 4×400 sesta ai Mondiali di atletica 2019: l’oro agli Stati Uniti Solo nel 1983, nell’edizione inaugurale dei Mondiali, ad Helsinki, l’Italia seppe fare meglio. Fu quinta, con Stefano Malinverni, Donato Sabia, Mauro Zuliani e Roberto Ribaud, in 3:05.10. Tra le nazionali in gara Unione Sovietica, Cecoslovacchia e Germania Ovest, paesi che non esistono più. Oggi, trentasei anni ...

Atletica - Mondiali 2019 : Italia sesta con la 4×400 - non funziona l’esperimento Davide Re al lancio. Vincono gli USA : Sesto posto per l’Italia nella finale della 4×400 maschile ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, la staffetta del miglio maschile ha chiuso la rassegna iridata a Doha (capitale del Qatar) e la nostra Nazionale ha ottenuto un onorevole piazzamento anche se non si è mai rimasti nel cuore della corsa. Il piazzamento è di prestigio ma c’è qualche perplessità perché è stato schierato Davide Re in prima frazione e non in ultima, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA. Delude Luminosa Bogliolo : ultima in semifinale. Davide Re trascina la 4×400 - c’è Crippa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.41: Partiti 18.38: Al via tra poco i 1500 uomini con Josh Kerr (Gbr), Timothy Cheruiyot (Ken), Matthew Centrowitz (Usa), Taoufik Makhloufi (Alg), Neil Gourley (Gbr), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Ronald Kwemoi (Ken), Youssouf Hiss Bachir (Dji), Marcin Lewandowski (Pol), Craig Engels (Usa), Kalle Berglund (Swe), Jake Wightman (Gbr). E’ Europa contro Africa 18.36: Scelta discutibile per la ...

Atletica - Mondiali 2019 : Luminosa Bogliolo eliminata nelle semifinali dei 100 ostacoli - fuori con un alto 13.06 : Niente magia per Luminosa Bogliolo nelle semifinali dei 100 ostacoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera che si concludono oggi a Doha (capitale del Qatar). L’azzurra sperava di lottare per accedere all’atto conclusivo della rassegna iridata ma non è mai stata in gara e ha concluso la sua semifinale all’ottavo posto con l’elevato tempo di 13.06: un crono decisamente non all’altezza della 24enne che in questa ...

Atletica - Luminosa Bogliolo : “Non volevo chiudere la stagione con 13?06. Ho colpito un ostacolo e la gara è finita” : Finisce l’avventura di Luminosa Bogliolo ai Mondiali di Atletica leggera: nella seconda semifinale dei 100 ostacoli l’azzurra chiude all’ottavo ed ultimo posto con il crono di 13″06 e non riesce ad entrare tra le migliori otto. Al termine della gara l’azzurra si è fermata ai microfoni RAI, dove ha analizzato quanto accaduto in pista. “Non volevo chiudere la stagione con 13″06. Non ho mai colpito un ...