Atalanta-Cagliari | streaming e tv | dove vedere la 11a giornata di Serie A

Atalanta-Cagliari - le probabili formazioni : potrebbero mancare Gomez e Nandez : Il Cagliari di Rolando Maran, domenica 3 novembre nel lunch match delle ore 12.30, sarà di scena a Bergamo. Sfiderà l'Atalanta, una delle compagini più in forma del momento. Anche i rossoblù stanno ottenendo ottimi risultati, sostenuti anche da un impianto di gioco che ha sorpreso tutti. I sardi erano partiti male, con due sconfitte e con gli infortuni gravi di due elementi fondamentali come Cragno e Pavoletti. In un secondo momento però gli ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Serie A - la 10^ giornata può dire già tanto : dalla salvezza del Milan ai sogni di Cagliari e Atalanta : Un altro turno di Serie A è iniziato. Ieri le vittorie di Verona e Inter. Gli scaligeri hanno espugnato il Tardini di Parma, facendo un importante salto in avanti e inguaiando sempre di più squadre come il Milan. L’Inter continua il duello con la Juventus. I nerazzurri hanno vinto sul difficile campo del Brescia e si sono issati nuovamente in testa alla classifica. I bianconeri saranno chiamati a rispondere in serata contro un Genoa ...

Serie A - Atalanta 7-1 all'udinese - pari Spal-Napoli e Cagliari-Torino : Sette gol dell'Atalanta sull'Udinese, pareggi per il Napoli in casa della Spal e tra Cagliari e Torino nelle gare delle 15 valide per giornata Serie A

Atalanta a valanga - sette gol. Napoli - occasione persa. Il Torino acciuffa il Cagliari : I risultati degli incontri odierni validi per la nona giornata di Serie A. Atalanta-Udinese 7-1, Spal-Napoli 1-1, Torino-Cagliari 1-1. L’Atalanta approfitta dei pareggi di Juventus e Inter e si avvicina alla vetta, abbattendo l’Udinese. Oltre al vantaggio, i friulani non hanno mai dato grattacapi a

