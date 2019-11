Arrow | Emily Bett Rickards Felicity tornerà nel finale di serie – Notizie del giorno

Emily Bett Rickards nel finale di Arrow 8 : gli Olicity di nuovo insieme nell’ultimo episodio : Non è fantascienza e nemmeno un’esercitazione (come si dice in questi casi): Emily Bett Rickards prenderà parte al finale Arrow 8. L’ultimo episodio della serie e di stagione vedrà gli Olicity finalmente riuniti o, almeno, questo è quello si spera dopo l’annuncio Twitter di Stephen Amell arrivato poco fa. L’attore ci ha tenuto ad annunciare il ritorno di Felicity proprio per arrivare prima di siti e pagine social che ...