Apple Tv+ arriva in Italia | come funziona e perché la Mela punta sullo streaming

Fonte : agi

(Di sabato 2 novembre 2019)Tv+ èta in. Il prezzo è aggressivo e i grandi nomi ci sono sin da subito. Non ci si aspetti però un'offerta chilometrica: i titoli – tutti originali – sono meno di dieci. Altri ne seguiranno, maTv+ non è, e forse non sarà mai, un serbatoio stracolmo di contenutiNetflix. La scelta, stilistica e finanziaria, è un'altra.Tv+Tv+ è stata rivelata, dopo mesi di rumors, lo scorso marzo. È una piattaforma dice ne sono altre, da Netflix ad Amazon Prime Video. Ci si abbona e si ha accesso a una galleria di film e serie tv. Al momento, ce ne sono otto: i più reclamizzati – con i protagonisti sul palco nella presentazione di marzo – sono The Morning Show e See. La prima è una serie ambientata nel dietro le quinte dei programmi mattutini americani. I protagonisti sono Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Steve Carell. ...

