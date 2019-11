Antonio Banderas grato alla sua fidanzata | Mi ha salvato la vita con le

Antonio Banderas dopo l’infarto : “Mi ha salvato la mia fidanzata Nicole” : Antonio Banderas in confidenza al Jimmy Kimmel Live: il racconto sull’infarto di due anni fa Antonio Banderas è stato colpito da un infarto un paio di anni fa, ma oggi ha raccontato che a salvarlo è stata la sua fidanzata Nicole Kimpel. L’attore è intervenuto nel programma Jimmy Kimmel Live in onda sulle reti statunitensi […] L'articolo Antonio Banderas dopo l’infarto: “Mi ha salvato la mia fidanzata Nicole” ...

L'addio di Antonio Banderas : L'infarto mi ha cambiato - lascio Hollywood : L'attore spagnolo, dopo l'operazione al cuore di due anni fa, è profondamente cambiato e oggi ha deciso di lasciare Hollywood e il cinema per dedicarsi alla sua passione, il teatro, nella sua terra natale. Antonio Banderas ha scelto il Toronto Film Festival per annunciare L'addio al cinema. L'attore spagnolo, presente all'evento cinematografico per la prima di "The Laundromat" (dove interpreta uno dei protagonisti dello scandalo dei Panama ...