Anticipazioni Upas del 4 novembre | Raffaele chiede a Franco di indagare sull' incidente

Upas Anticipazioni all'8 novembre : Diego resta in carcere - Andrea fa un viaggio tempestoso : Un posto al sole, la soap opera napoletana che va in onda dal 1996, continua ad avere parecchio successo su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre 2019 rivelano che Diego Giordano rimarrà ancora in carcere con l'accusa di aver investito Aldo Leone. Infine Filippo Sartori, dopo un avvenimento che l'ha coinvolto alle Canarie, si sentirà in di colpa verso i confronti di Serena. Un posto al sole: Franco ...

Anticipazioni Upas all'8 novembre : Raffaele chiede aiuto a Franco - Filippo tradisce Serena : Nelle prossime puntate della soap Un posto al Sole, in onda dal 4 all'8 novembre, continua la vicenda che ha coinvolto Aldo Leone, attualmente in ospedale in gravi condizioni e Diego, accusato di tentato omicidio nei confronti dell'avvocato. Il padre Raffaele nel disperato tentativo di aiutare Diego, si rivolgerà a Franco per cercare di dimostrare l'innocenza del figlio. Nonostante siano affiorati dei ricordi nella mente del giovane utili per le ...

Anticipazioni Upas dall'11 al 15 novembre : Beatrice si allontanerà dall'avvocato Leone : Un posto al sole prosegue con le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini e nella settimana che va dall'11 al 15 novembre, molte cose cambieranno per i personaggi della soap partenopea. Diego uscirà finalmente dal carcere e Serena acquisterà un appartamento per il bed and breakfast. Beatrice, intanto, si troverà nella situazione di doversi allontanare da Aldo. Spoiler Un posto al sole dall'11 al 15 novembre: Diego esce di prigione Le ...

Upas - Anticipazioni 30 e 31 ottobre : Raffaele in ansia per Diego - Vittorio e Alex distanti : Nuovo spazio dedicato alle ultime novità relative ad Un posto al sole, la soap opera di grande successo della tv di Stato. Le anticipazioni relative alle puntate di mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre rivelano che Raffaele Giordano sarà sempre più preoccupato per Diego, attualmente rinchiuso in galera. Vittorio Del Bue e Alex Parisi, invece, saranno sempre più distanti ma qualcuno deciderà di intervenire nel tentativo di per farli ...

Anticipazioni Upas all'8 novembre : Filippo tradisce Serena : Sono giunte puntuali le Anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda dal 4 all'8 novembre ovvero dal lunedì al venerdì su Rai 3. Al centro delle scene ci sarà la drammatica vicenda legata a Diego Giordano e al suo arresto. Si rivedrà però anche Filippo, tornato dal viaggio di lavoro a Tenerife che porterà con sé un segreto che non piacerà per nulla alla povera Serena. Ecco i dettagli. Due cuori nella ...

Upas - Anticipazioni all'8 novembre : Filippo divorato dai sensi di colpa : Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', si tornerà a parlare del tormentato rapporto d'amore tra Filippo e Serena. Ora che Leonardo ha lasciato Napoli, la coppia non avrà distrazioni e potrà concentrarsi sul futuro della loro relazione. Nelle prossime puntate Filippo rientrerà a Napoli, dopo essere stato a Tenerife per lavoro, ma qualcosa che è accaduto in quel posto lo stravolgerà al punto da non voler rivedere la sua famiglia. Nel ...

Upas - Anticipazioni settimanali dal 4 all'8 novembre : Franco indaga con Raffaele : Nelle prossime puntate di Un posto al sole Raffaele, impotente dinanzi all'arresto del figlio, vorrà agire in prima persona ma, incapace di indagare da solo, si avvarrà dell'aiuto di Franco Boschi. Ci sarà spazio anche per il ritorno di Filippo, ma le cose tra lui e Serena non andranno molto bene; nel frattempo anche per Giulia le cose non andranno meglio e la sua storia d'amore sembrerà giunta al capolinea. Il lato leggero della soap sarà ...

Upas - Anticipazioni dal 28 ottobre all'1 novembre : Fabrizio e Marina sempre più uniti : Le anticipazioni della famosa soap opera Un posto al sole riservano diverse sorprese. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre, Niko e Susanna saranno pronti a difendere Diego, mentre Raffaele sarà notevolmente preoccupato per l'esito dei riscontri eseguiti sulla macchina di suo figlio, i quali saranno alquanto decisivi nelle indagini. Nel frattempo Fabrizio e Marina saranno sempre più uniti, grazie anche ...

Upas - Anticipazioni all'8 novembre : Niko indaga sull'incidente di Aldo e sospetta di Delia : Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole la vicenda legata al tentato omicidio di Aldo Leone diventerà sempre più centrale nelle trame ed emergeranno nuovi dettagli che potrebbero anche portare a degli sviluppi inattesi. In un primo momento, la storyline ruoterà intorno ad una misteriosa figura che Diego ricorderà di aver visto al Vulcano, ma successivamente la situazione si complicherà ancora di più. Raffaele farà di tutto per salvare il ...

Upas - Anticipazioni al 1° novembre : Aldo ancora in gravi condizioni - il Giordano arrestato : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole (Upas), la soap opera di grande successo della tv di Stato. Le anticipazioni delle puntate trasmesse dal 28 ottobre al 1° novembre su Rai Tre, rivelano che Diego Giordano verrà portato in galera, tanto che Niko e Susanna decideranno di prendere le sue difese. Le condizioni dell'avvocato Aldo Leone, invece, risulteranno ancora appese ad un filo. Un posto al sole: Aldo ancora tra la vita e la ...

Upas - Anticipazioni puntate del 24 e 25 ottobre : Viola ritorna : L'attenzione delle prossime puntate di Un posto al sole, sarà decisamente puntata sul destino di Diego, tuttavia nell'episodio di venerdì 25 ottobre ci sarà un evento che allieterà molto i fan. Dopo una lunga pausa, dovuta alla maternità, tornerà nella soap partenopea Ilenia Lazzarin nel ruolo di Viola Bruni. Di seguito le anticipazioni dei due episodi che concluderanno questa concitata settimana di Upas. Bentornata Viola Già da questa estate, ...

Upas Anticipazioni dal 28 ottobre : i medici provano a risvegliare Aldo : Le prossime puntate di Un posto al sole saranno cruciali ai fini del destino di Diego e Aldo. Il giovane Giordano verrà arrestato, mentre Aldo Leone resterà in coma farmacologico. In seguito, per l'avvocato, potrebbero però esserci delle speranze dal momento che i medici proveranno a risvegliarlo dal coma. Nel frattempo Arianna e Michele incontreranno i compagni di classe di Mimmo e Maurizio (il ragazzo ucciso da Aldo al Vulcano), ma il loro ...

Anticipazioni Upas del 23 ottobre : Giovanna convoca la Lucenti al commissariato : Una nuova avvincente puntata di Un posto al sole andrà in onda su Rai 3 oggi 23 ottobre a partire dalle ore 20:45. In essa non potranno mancare nuovi sviluppi relativi all'incidente di Aldo Leone, investito da un'automobile in circostanze a dir poco sospette. Nell'emozionante appuntamento di ieri sera, Diego Giordano ha ammesso in presenza di Eugenio, Ornella e Raffaele di non ricordare nulla di quella terribile notte, non escludendo di avere ...

Anticipazioni Upas fino al 1 novembre : Diego viene arrestato : Le Anticipazioni di Un posto al sole dal 28 ottobre al 1 novembre preannunciano una settimana imperdibile. Ci sarà una svolta nelle storie degli abitanti di Palazzo Palladini: Diego verrà arrestato, Vittorio rivedrà Alex e per Leone i medici proveranno il risveglio dal come farmacologico. Spoiler settimanali di Un posto al sole al 1 novembre: Diego nei guai seri La storyline di Diego è sicuramente protagonista delle ultime settimane. Le ...