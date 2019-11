Anticipazioni Il Paradiso delle Signore | Nicoletta lascia Milano e si congeda dalla soap

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019) Nuovi colpi di scena sono in arrivo nellaopera Ilche dal lunedì al venerdì su Rai 1 tiene compagnia a circa un milione e mezzo di spettatori. Ledi queste ore si stanno soffermando soprattutto sul personaggio della bella, la quale sta attraversando un periodo alquanto tormentato della sua vita sentimentale. La giovane, infatti, si è resa conto di essere ancora innamorata di Riccardo, nonostante ormai sia sposata con Cesare. Nel corsopuntate che andranno in onda prossimamente su Rai 1, si assisterà all'addio di, poiché la Cattaneo lascerà la, come ha svelato su Instagram l'attrice Federica Girardello....

infoitcultura : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dal 4 all’8 novembre 2019 - kscarlett22_ : @xonmyownn Siii fammi sapere - KontroKulturaa : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, trama puntata di lunedì 4 novembre: ultimatum per Angela - -