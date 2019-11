Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019), 26enne di Massa, fu l’unico italiano a morire nel disastroavvenuto inil 29 ottobre del 2018, quando un Boeing 737 Max della compagnia Lion Air precipitò in mare con 189 passeggeri a bordo pochi minuti dopo il decollo da Giacarta. Nessuno si salvò dallo schianto e ora laMandredi ha fattoal tribunale di Chicago contro la Boeing avviando l’unicadi questo disastro negli Usa contro il colosso americano. Ad annunciarlo sono gli avvocati Filippo Marchino e Margherita Giubilei che hanno incontrato il sindaco di Massa Francesco Persiani per illustrare l’iniziativa. “Laha presentato denuncia contro la società – spiega l’avvocato Marchino -, un esposto al tribunale di Chicago, chiedendo giustizia per tutti i 189 passeggeri del Boeing precipitato in. La denuncia – prosegue il legale – ...

TutteLeNotizie : Andrea Manfredi, morì nell’incidente aereo in Indonesia: la sua famiglia fa causa alla… - fseviareggio : La famiglia di Andrea Manfredi fa causa alla Boeing: 'Bastava premere due tasti per salvare 189 vite… - infoitestero : Muore a 26 anni in un incidente aereo, la famiglia di Andrea Manfredi denuncia Boeing -