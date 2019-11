Anche il Milan aveva pensato a Ibrahimovic | ma lo svedese preferì i Galaxy

Eurolega - Milano batte Anche Barcellona e vola in vetta : Milano - L'Olimpia Milano fa cinquina. La squadra di Ettore Messina, infatti, mette insieme la quinta vittoria consecutiva in Eurolega davanti ai...

VIDEO Alba Berlino-Milano 78-81 - highlights e sintesi della partita. Decisivo Sergio Rodriguez con i liberi nel finale - bene Anche Scola e Nedovic : Successo fondamentale dell’Olimpia Milano in trasferta contro l’Alba Berlino nella quinta giornata della stagione regolare di Eurolega 2019-2020. La squadra allenata da Ettore Messina si è imposta con il punteggio finale di 81-78 ed ha così ottenuto la quarta vittoria consecutiva in Europa dopo la sconfitta all’esordio nella competizione contro il Bayern Monaco. Decisivi quest’oggi i 17 punti di Sergio Rodriguez oltre ai 14 con 6 ...

Milano - il Comune vota sì al nuovo stadio - <br> ma salva Anche il Meazza : Il Comune di Milano ha approvato con 27 sì l'ordine del giorno della maggioranza di centrosinistra sull'accoglimento della richiesta di Milan e Inter di dare il via al progetto di un nuovo stadio, ma è stata dettata una condizione: il vecchio Meazza non si deve abbattere perché ha una "estrema rilevanza non solo locale, ma nazionale e internazionale, in quanto percepito come una icona del calcio".Il nuovo stadio nascerà accanto al vecchio, ...

Milan - Suso in versione 'Chi l'ha visto?' : invisibile Anche all'Olimpico : Nove giornate di campionato e già ben cinque sconfitte, sono questi i numeri del Milan in questo complicato inizio di stagione. Da due giornate a questa parte sulla panchina rossonera si è seduto Stefano Pioli, racimolando solamente un punto in due gare, numeri che la dicono lunga sul momento del Diavolo. In tutto ciò ci si mettono anche alcune prestazioni dei singoli a creare scompiglio nell'ambiente Milanista, visto che Suso anche a Roma ha ...

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano - Serie A basket in DIRETTA : torna una grande classica - meneghini per rinascere Anche in Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Prima del fischio d’inizio ci sarà un minuto di silenzio per un ragazzo del Petriana, società cestistica romana, scomparso ieri notte, all’età di 17 anni, in un incidente stradale. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Roma – Olimpia Milano di OA Sport. La partita partita inizierà tra 20 minuti. Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, ...

Milano - spruzza spray urticante in metropolitana : intossicati i passeggeri. Tra i colpiti Anche un bimbo di un anno : Ancora malori per uno spray al peperoncino spruzzato in un luogo pubblico, stavolta davanti ai tornelli della stazione della metropolitana milanese di Cimiano, sulla linea Verde. È accaduto...

Giro d’Italia 2020 : partenza da Budapest - arrivo a Milano. Ci sarà Anche Sagan : Il Giro d'Italia del 2020 prenderà il via dall'Ungheria, con una cronometro di quasi 9 chilometri il 9 maggio. L'ultima tappa sarà la crono Cernusco sul Naviglio-Milano, dove si chiuderà la corsa rosa per la 78esima volta. Il passo dello Stelvio sarà la Cima Coppi. Ci saranno degli omaggi alle Frecce Tricolore e a Fellini.Continua a leggere

Boban : “Perché sono al Milan? Me lo chiedo Anche io”. Ma poi sdrammatizza… : Ha destato scalpore, tra i tifosi del Milan, il siparietto tra Mario Sconcerti e Zvone Boban al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento. Presenti entrambi all’evento, tra i due c’è stato uno scambio di battute che ha portato l’attuale Chief Football Officer rossonero a rilasciare delle dichiarazioni infelici sulla società meneghina, salvo poi sdrammatizzare al fine di evitare strumentalizzazioni. Nel dettaglio, ...

Calciomercato Milan : Lars Mai interessa per gennaio - c'è Anche l'occasione Diaz : Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, il Milan sarebbe interessato al giovane giovane difensore del Bayern Monaco Lars Lukas Mai. Fino ad ora la Elliott Management ha utilizzato una strategia di mercato volta ad acquistare principalmente giovani giocatori con un alto potenziale per registrare future plusvalenze in bilancio, di conseguenza il Milan è stato accostato a una serie di nomi con delle ottime prospettive future. In queste ...

Milano. Le notti biAnche al Teatro Pime venerdì 8 novembre : venerdì 8 novembre alle ore 21.00 andrà in scena in anteprima nazionale “Le notti bianche” della compagnia PianoinBilico. Lo spettacolo

Sciopero 25 ottobre : a Milano si fermano i mezzi Atm - a Roma Anche scuole e raccolta rifiuti : Venerdì nero per i pendolari italiani. Il prossimo 25 ottobre, a causa dello Sciopero generale di 24 ore indetto da Sgb (Sindacato Generale di Base), Cub (Confederazione Unitaria di Base), Usi-Cit (Unione Sindacale Italiana) e Cobas, le linee metropolitane e di superficie potrebbero subire ritardi o cancellazioni. I lavoratori iscritti al sindacato rivendicano “l’aumento dei salari, delle pensioni e del salario medio garantito. La ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Roma e Cremona battono Fortitudo Bologna e Milano - vincono Anche Cantù e Reggio Emilia : Quattro le partite della quinta giornata di Serie A 2019-2020 di Basket disputate nell’arco del tardo pomeriggio e della prima serata di oggi. VANOLI Basket Cremona-A|X ARMANI EXCHANGE Milano 82-78 Seconda vittoria per la squadra di Meo Sacchetti, che ha già avuto il suo turno di riposo, e terza sconfitta per l’Olimpia, che parte meglio nel primo quarto, concluso in vantaggio di 8 lunghezze, ma poi Cremona rimonta fino ad arrivare al sorpasso ...

LIVE Cremona-Olimpia Milano - Serie A basket 2019-2020 in DIRETTA : Messina cerca il riscatto Anche in campionato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della 5a giornata di Serie A basket 2019/2020 – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Dopo il secondo successo consecutivo in Eurolega, all’OAKA di Atene contro il Panathinaikos, l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina non vuole fermarsi e punta a tornare a trionfare anche in campionato, ove è reduce da un’insaspettata sconfitta casalinga ...