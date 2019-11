Ancelotti lascia la Corte d’Appello Ancora nessun verdetto VIDEO

Il Messaggero : lasciate Ancelotti in panchina - il pubblico non paghi per colpa degli arbitri : Il Messaggero scrive della partita di oggi all’Olimpico, tra Roma e Napoli parlando dell’importanza dello scontro diretto e dei torti arbitrali subiti da entrambe le squadre nell’ultimo turno infrasettimanale di campionato. La Roma, dopo aver perso in casa contro l’Atalanta, ha ripreso quota in classifica vincendo contro Milan e Udinese e adesso può staccare la squadra di Ancelotti, che era partita come la principale rivale ...

Ancelotti a Sky : «Drammi e polemiche li lasciamo agli altri - non c’è spazio nel nostro ambiente» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine della gara pareggiata a Ferrara contro la Spal: «Tutte le partite possono essere occasioni perse come quella dell’Inter e della Juve ieri. Non ci dobbiamo soffermare sulla prestazione e vedere dove si può migliorare. Difficile migliorare questa squadra visto tutte le difficoltà che abbiamo incontrato per prepararla. Si poteva fare meglio ma tutto sommato al ...

Salisburgo-Napoli - Ancelotti lascia fuori Insigne. Manolas in tribuna : Sono ufficiali le formazioni che scenderanno in campo, tra poco più di un’ora per Salisburgo-Napoli alla Red Bull Arena. Tra i pali ci sarà Meret. Non gioca Manolas che non va nemmeno in panchina. Giocano Luperto e Koulibaly. Ai lati, come da anticipazioni della vigilia, Malcuit e Di Lorenzo. Al centro Fabian, Allan, l’inamovibile Callejon e Zielinski. Carlo Ancelotti manda Lorenzo Insigne in panchina. Per lui si tratta della seconda ...

Del contratto a vita di Ancelotti non si parla più - il Napoli non vuole lasciare la coperta di Linus : Oggi Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, scoperchia quel che da un po’ serpeggia a Napoli: la sensazione che Ancelotti possa non rispettare il contratto triennale. E a fine anno salutare con una separazione consensuale. Ci sono segnali inequivocabili, il che non significa definitivi. A noi i tweet presidenziali sono parsi uno strano segnale. Strani perché non ce li aspettavamo così presto. C’è un tratto caratteristico di De ...

Lucas Silva lascia il Real e vorrebbe tornare a lavorare con Ancelotti : Lucas Silva in un’intervista rilasciata in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, parla del suo addio al Real Madrid che è arrivata di comune accordo avendo solo un altro anno di contratto. Senza rimpianti per il passato Silva ha parlato del futuro e detto che sarebbe contento di trasferirsi in Italia “E’ un campionato che si adatta alle mie caratteristiche, perfettamente. Sarebbe un’opportunità importante”. Tra i suoi ...