Ancelotti davanti alla Corte Federale per discutere il ricorso sulla sua squalifica Si

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) L’allenatore del Napoli Carloappena arrivatod’Appellodove, alle 11.30 discuterà,al presidente Lorenzo Attolico, ilpresentato in relazionea seguito dell’espulsione dal campo in Napoli-Atalanta. L’allenatore spera di poter essere in campo oggi per la sfida contro la Roma, anche se, secondo il regolamento ilsu squalifiche automatiche come questa è di fatto inammissibile. Ma il caso di Mazzarri, assolto in, ha fatto giurisprudenza e potrebbe creare un precedente.è uscito dall’aula dove si è tenuto il dibattimento e adesso è in attesa del responso L'articoloperilsua. Si attende la decisione ilNapolista.

napolista : #Ancelotti è uscito dall'aula dove si è tenuto il dibattimento per il ricorso e adesso attende che venga presa una… - zazoomblog : Alle 11 Ancelotti sarà davanti alla Corte Federale per discutere il ricorso della squalifica - #Ancelotti #davanti… - napolista : Alle 11 #Ancelotti sarà davanti alla Corte Federale per discutere il ricorso della squalifica Con l’allenatore sar… -