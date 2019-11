Amazfit Stratos 3 a breve in Italia a un prezzo davvero niente male

Amazfit GTS arriva in Italia a un prezzaccio : la nostra anteprima con Stratos 3 : All'IFA 2019 c'era anche Amazfit, che ha mostrato i due ultimi nati, Amazfit GTS e Amazfit Stratos 3. Li abbiamo provati in anteprima per voi, ecco le nostre impressioni. L'articolo Amazfit GTS arriva in Italia a un prezzaccio: la nostra anteprima con Stratos 3 proviene da TuttoAndroid.