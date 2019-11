Allerta Meteo Lazio | criticità per rischio idrogeologico

Allerta Meteo Lazio : codice giallo per rischio idrogeologico per temporali : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali. I fenomeni temporaleschi previsti saranno sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale. Si susseguiranno dal tardo pomeriggio di domani, sabato 2 novembre, e per le successive 12-18 ore sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per l'intensa perturbazione atlantica in arrivo nel week end : Un'Allerta meteo è stata diramata dalla Protezione Civile in vista della intensa perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia. Ecco il comunicato ufficiale e le previsioni dettagliate. Maltempo:...

Allerta Meteo Sardegna : rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani : Allerta Meteo diffusa dalla Protezione Civile regionale della Sardegna: l’avviso per rischio idrogeologico con criticità ordinaria, codice giallo, è valido dalle ore 16 e sino alla mezzanotte di domani, sabato 2 novembre 2019, relativamente alla Sardegna Occidentale. Oltre al Campidano, sono interessate le seguenti zone dell’Isola: Iglesiente, Montevecchio- Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: rischio ...

Allerta Meteo - avviso di “fenomeni intensi” dell’Aeronautica Militare : forti temporali in 4 regioni : Allerta Meteo – Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 UTC di oggi 1 novembre 2019 un avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale. “Domani, sabato 2 novembre 2019, si prevedono dalla mattinata e per le successive 18 ore piogge abbondanti sulla Liguria. Dal primo pomeriggio poi, e per le successive 9 ore, precipitazioni intense a ...

Allerta Meteo Liguria : piogge diffuse - temporali - venti di burrasca e mareggiate : Il maltempo torna sulla Liguria con piogge diffuse, temporali, venti di burrasca e mareggiate. Arpal ha emanato l’Allerta Meteo gialla per temporali e piogge diffuse con queste modalità: Bacini piccoli e medi di tutta la regione dalle 9 alle 23.59 di domani, sabato 2 novembre Bacini grandi del levante (zone c ed e)dalle 18 alle 23.59 di domani, sabato 2 novembre Come di consueto verranno effettuate ulteriori valutazioni nelle prossime ore e in ...

Meteo - Allerta gialla in Sicilia : oggi 1 novembre : allerta Meteo gialla oggi, 1 novembre, in Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia.

Allerta Meteo - primo Weekend di Novembre critico : allarme alluvione per Domenica 3 in gran parte d’Italia : Allerta Meteo – Conferme per una forte fase di maltempo nel corso del primo Weekend di Novembre. Proprio per Domenica 3, è atteso l’affondo verso il medio-alto Tirreno di un insidioso cavo depressionaria atlantico, con un’avvezione di vorticità significativa. Con esso farebbe ingresso aria più fredda alle quote medie atmosferiche con particolare esaltazione dei moti ascendenti verticali, grazie anche alla superficie marittima ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per temporali : Ancora tempo instabile con piogge e temporali per oggi, giovedì 31 ottobre, in particolare nella zona sud-ovest della Toscana. Per domani, venerdì 1 novembre, previsto un temporaneo miglioramento su tutta la regione. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo emesso ieri per temporali forti, limitandolo alla zona compresa tra l’Arcipelago, la costa sud-occidentale e ...

Meteo - Allerta maltempo per pioggia e temporali : l’elenco delle regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 31 ottobre, l'allerta gialla per pericolo di frane e allagamenti dovuto al maltempo che nelle prossime ore colpirà soprattutto l'Italia Centrale: nell'elenco delle regioni a rischio ci sono Umbria, Lazio, Abruzzo e su parte della Toscana. E la situazione è destinata a peggiorare anche nel corso del ponte di Ognissanti.Continua a leggere

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per temporali sulla costa : Codice giallo per temporali forti domani 31 ottobre, con validi’ dalla mezzanotte fino alle 18, lungo la costa Toscana, ad esclusione di Versilia e Lunigiana, e nelle zone dell’immediato entroterra e dell’Arcipelago. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale. Oggi, mercoledì, piogge sparse più frequenti al centro nord della regione con locali temporali. Possibili temporali in serata sulle zone costiere ...

Allerta Meteo Liguria : aumenta l’instabilità - in arrivo pioggia e calo delle temperature : Dopo qualche giorno di tregua la Liguria torna ad essere esposta ad un aumento dell’instabilità Meteo, con il ritorno della pioggia e un possibile cambio nello scenario anche sul fronte delle temperature, come buona parte del nord Italia. Sulla regione, come spiega Arpal, il centro Meteo ideologico della Regione Liguria – un flusso di correnti umide in arrivo dai quadranti meridionali fino a mercoledì porterà possibili piovaschi, con ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità arancione - stato di preallerta : Il bollettino Meteo della protezione civile regionale seppur preveda il persistere nella Sicilia orientale di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, segnala la cessazione nelle prossime ore dell’Allerta codice rosso con la permanenza dello stato di preAllerta codice giallo-arancione. Lo rende noto il Comune di Catania che raccomanda ai cittadini di imitare al minimo gli spostamenti e fare particolare attenzione alle ...

Sicilia Allerta Meteo Rossa 25 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Il Dipartimento di Protezione Civile della regione Sicilia ha emesso il seguente avviso di criticità indicante un Allerta Meteo Rossa sui settori centro orientali della regione. I Settori coinvolti sono i seguenti: Allerta Rossa: A, E, F, G, H, I ( a partire dalla mezzanotte del 25/10/2019)Allerta GIALLA B, C, D (su C,D,E Allerta gialla già attiva) Bollettino ...

Lazio Allerta Meteo Arancione 24 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La protezione civile regione Lazio, ha innalzato il livello di Allerta da giallo ad Arancione per i settori: A – Bacini costieri nordD – RomaF – Bacini costieri sudSui restanti settori è attiva l’Allerta GIALLA L’Allerta è valida fino alle prime ore del mattino di domani 25 Ottobre 2019 L'articolo Lazio Allerta Meteo Arancione 24 Ottobre 2019 ...