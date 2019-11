Allerta Meteo Firenze | rischio forti temporali | domani codice giallo

Serie A - Allerta Meteo su tutta l’Italia : la metà delle partite è a rischio rinvio! : allerta meteo su gran parte d’Italia con forti piogge torrenziali: a rischio gran parte delle partite di Serie A I primi giorni di novembre si portano dietro una violenta ondata di maltempo che sta per abbattersi su tutta l’Italia. Forti correnti di libeccio, caldo-umide, provenienti da Sud/ovest ricopriranno il Nord Italia e le regioni tirreniche di piogge torrenziali per diverse ore con violenti temporali e trombe ...

Campania Allerta Meteo Arancione 3 Novembre 2019 : La Protezione Civile regione Campania ha emesso un avviso di Allerta Meteo Arancione per la giornata di Domenica 3 Novembre, valido dalle ore 00:00 e fino alle ore 23.59 di domani domenica 03 Novembre...

Allerta Meteo - tante partite a rischio rinvio in Serie A - Serie B e Serie C : allarme alluvioni [DETTAGLI] : Allerta meteo IN Serie A – Si torna in campo per la 10^ giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi di Champions League, Europa League e salvezza, il torneo entra sempre più nel vivo e lo spettacolo è sempre assicurato. Nel frattempo sarà un weekend di maltempo per mezz’Italia che rischia di condizionare anche alcune partite, c’è il serio rischio di rinvii. I dettagli vengono riportati dal ...

Maltempo - nuovo forte peggioramento : le regioni coinvolte dall’Allerta meteo : Liguria, gran parte della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio, Puglia meridionale, versanti tirrenici-meridionali e ionici della Calabria e il settore occidentale della Sardegna le zone coinvolte dall'allerta meteo della Protezione Civile.Continua a leggere

Liguria Allerta Meteo Arancione 3 Novembre 2019 : La Protezione Civile regione Liguria ha emesso un avviso di Allerta Meteo Arancione per la giornata di Domenica 3 Novembre. Allerta GIALLA sui settori B, C e E dalle 14:00 alle 23.59 di Sabato...

Allerta Meteo - allarme alluvione su mezz’Italia : mix terribile nei “giorni maledetti” – MAPPE e DETTAGLI : Allerta Meteo – Una violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia con le tipiche caratteristiche autunnali: forti correnti di libeccio, caldo-umide, provenienti da Sud/ovest, in grado di addensare piogge torrenziali su tutto il Nord e sulle Regioni tirreniche per molte ore consecutive, con l’aggravante di un caldo anomalo e insistente fuori stagione che fornirà l’energia necessaria alla formazione di violenti ...

Allerta Meteo Liguria : nuova fase perturbata con temporali - venti forti e mareggiate : Prime precipitazioni in Liguria in questa nuova fase perturbata che porterà, tra oggi e domani, piogge, temporali, venti anche di burrasca e mareggiate. Arpal ha prolungato e modificato l’Allerta Meteo per temporali e piogge diffuse secondo queste modalità: Zone a e d (ponente regionale): Allerta gialla per i piccoli e medi bacini dalle 00.00 alle 18.00 di domani, domenica 3 novembre Zona b (settore centrale della regione): Allerta gialla fino ...

Allerta Meteo Toscana : “codice giallo” per maltempo fino a domani sera : La Sala operativa della protezione civile della Regione Toscana ha esteso l’Allerta Meteo codice giallo, emessa nella giornata di ieri, a tutte le province della regione, con validità dalle 17 di oggi, sabato 2 novembre, fino alle 22 di domani, domenica 3 novembre. In Toscana è atteso un graduale peggioramento delle condizioni del tempo con piogge e temporali nella seconda parte della giornata di oggi. domani previsto ulteriore ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani codice giallo per pioggia e vento : “Per la giornata di domenica 3 novembre si prevedono precipitazioni intense sui rilievi, anche a carattere di temporale organizzato, in particolare nella prima parte della giornata sui rilievi centro-occidentali e pianura Piacentino-Parmense. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a spostarsi verso i rilievi orientali ed ad attenuarsi. E’ prevista anche una ventilazione sostenuta da sud-ovest sui crinali appenninici con ...

Allerta Meteo Campania : rischio idrogeologico per temporali dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha diffuso un’Allerta Meteo codice arancione su tutta la Campania, ad esclusione della zona del Tanagro, dove invece il livello di rischio è giallo. Si prevede un rischio idrogeologico diffuso per precipitazioni e temporali a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale“, che potrebbero avere anche forte ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità gialla - piogge e temporali : La Protezione Civile della Sardegna ha diffuso un nuovo avviso di rischio idrogeologico per piogge e temporali in gran parte dell’Isola. L’Allerta di criticità ordinaria (codice Giallo) sara’ valida sino alla mezzanotte. Il maltempo oltre al Campidano, interessa l’Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità gialla, piogge e temporali sembra essere il primo su Meteo ...

Allerta Meteo Lazio : criticità per rischio idrogeologico : Allerta Meteo avverso dal tardo pomeriggio di sabato 2 novembre 2019 e per le successive 12-18 ore nella Regione Lazio. Secondo le previsioni la zona sarà colpita da precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una criticità Codice Giallo (Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle tutte le Zone di Allerta. L'articolo Allerta Meteo ...

Allerta Meteo Lazio : codice giallo per rischio idrogeologico per temporali : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali. I fenomeni temporaleschi previsti saranno sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale. Si susseguiranno dal tardo pomeriggio di domani, sabato 2 novembre, e per le successive 12-18 ore sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino ...

