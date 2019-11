Alle 11 Ancelotti sarà davanti alla Corte Federale per discutere il ricorso della

CorSport : contro l’Atalanta Ancelotti riparte da Insigne - Mertens e CAllejon. Con Lozano al loro fianco : Il Napoli ha deciso come aggredire l’Atalanta delle meraviglie, scrive il CorSport. E per non restare troppo fuori dalla zona Champions della classifica dopo il pareggio di Ferrara. L’arma scelta è il trio dei tenori, Callejon-Insigne-Mertens. Con Lozano in appoggio. Un terzetto storico, che ha sempre fatto la differenza. Un mix di fantasia e gol. Se davvero saranno loro a scendere in campo stasera contro la squadra di Gasperini, sarebbe la loro ...

Barbano : ”Ancelotti? 9 partite non sono abbastanza per dire che un Allenatore ha fallito” : Barbano: i giocatori erano attaccati allo stile di Sarri e Ancelotti ha dovuto gestirlo, senza smontarlo, ma migliorandolo A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, Corriere dello Sport, per parlare del Napoli, di Ancelotti e di altro. Queste le sue parole: “Non siamo mai stati contro Ancelotti, in un clima di divisione in città – che vede dividere la platea napoletana in ...

Spal-Napoli live dAlle 15 : Ancelotti rilancia Milik e Insigne : È la grande occasione del Napoli: dopo il doppio pareggio di Juventus e Inter, gli azzurri puntano ad accorciare le distanze dalla vetta del campionato nella trasferta di...

Gazzetta : Mertens e CAllejon - imprescindibili per Ancelotti ma non per De Laurentiis : Sebbene il futuro in azzurro di Mertens e Callejon sia in forte dubbio, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è evidente che il loro rendimento non ha subito alcuna conseguenza. Del resto fin dal loro arrivo con Benitez, entrambi si sono sempre dimostrati due elementi importanti per il gioco del Napoli con tutti gli allenatori. In questa prima parte di stagione, Callejon sempre presente, mentre Mertens ne ha saltata una nonostante il turnover ...

Gazzetta : De Laurentiis e Ancelotti hanno messo i giocatori di fronte Alle loro responsabilità : La vittoria contro il Verona arriva dopo la sosta per le Nazionali e soprattuto dopo una due giorni in cui il presidente e l’allenatore avevano dato una scossa al Napoli l’intervento a mano aperta del presidente De Laurentiis, schiaffoni mirati, e quello più sottile di Carlo Ancelotti, parole più delicate ma che colpivano in profondità, hanno messo alcuni giocatori di fronte alle loro responsabilità. La Gazzetta dello Sport scrive della ...

Ancelotti : «Non è che Milik non giocava perché l’Allenatore è un pirla - ma perché infortunato» : Ancelotti in versione Mourinho in conferenza stampa. Quando risponde alla domanda su Milik. «Per lui il vento è cambiato molto velocemente, la chiave è stata il gol che ha fatto con la Polonia. Ha ritrovato fiducia, ottimismo, ha recuperato dall’infortunio. perché vorrei ricordare che non è che Milik non ha giocato perché l’allenatore è un pirla, ma perché era infortunato. Di Lorenzo «Di Lorenzo, per il momento che sta vivendo, può ...

Ancelotti : “Insigne? Se sereno e Allegro è un calciatore fondamentale” : Ancelotti parla della questione Insigne e della tribuna di Genk Mister carlo Ancelotti ha parlato della situazione non proprio idilliaca che si era venuta a creare nell’ultimo periodo con Lorenzo Insigne. Altro che poco brillante, a Genk: quella sera, in Belgio, ci fu un’analisi più ampia su Lorenzo Insigne, sulla sua condizione, sul suo rigore comportamentale, che ha spinto Raiola a presentarsi a Castel Volturno. Però è passata. ...

Ancelotti : “ADL? Dichiarazioni forti - ma fatte col cuore! Insigne un’attimo di sbandamento che si è risolto! Su Younes - Mertens e CAllejon…” : Conferenza stampa di Ancelotti La conferenza stampa del tecnico del Napoli Ancelotti dalla sala stampa del centro tecnico di Castel Volturno: Ha letto le parole del presidente? Lei resterebbe 10 anni? “Ho sempre detto che mi trovo bene a Napoli, ma oggi la priorità non è parlare del mio rinnovo, ma della situazione della squadra e del ciclo che dobbiamo affrontare. Non mi va di commentare le parole del presidente. – ...

Ancelotti su Mertens e CAllejon : “C’è la volontà di tenerli - diranno loro sì o no” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti nella conferenza prima della gara contro il Verona di domani pomeriggio è tornato a parlare dei rinnovi di Martens e Callejon che erano già stati oggetto delle dichiarazioni del presidente De Laurentiis ieri “Non mi va di commentare le dichiarazioni del presidente, che sono venute dal cuore, magari anche un po’ forti su alcuni giocatori, esternazione che ha chiarito molti aspetti, quindici ...

Napoli-Verona - Ancelotti spegne le polemiche : “Insigne è Allegro e fondamentale” : Vigilia di campionato per il Napoli. Domani alle 18 la sfida contro il Verona. Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa. Dopo le dichiarazioni di De Laurentiis, non poteva mancare una domanda su Insigne: “Insigne ha fatto un ottimo avvio di stagione, disputando gare di gran livello. Per noi Lorenzo è un giocatore di fondamentale importanza quando è allegro e felice. Per me il discorso è chiuso”. Altro tema caldo i ...

De Laurentiis blinda Ancelotti - bacchetta Insigne. Ultimatum a Mertens e CAllejon : Nel momento cruciale della stagione torna in campo Aurelio De Laurentiis. Il Presidente ha utilizzato la storica firma della convenzione d'uso dello Stadio San Paolo per metter tutti in riga dopo gli ultimi deludenti risultati. La Scelta di De Laurentiis è chiara. Ancelotti è blindato. Il Patron apprezza il turnover che permette di valutare tutto l'organico ma invoca anche scelte chiare di formazione proponendo di portare a cinque le ...

Arpaia : “De Laurentiis nega litigi con Ancelotti. Sui rinnovi di CAllejon e Mertens…” : In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gennaro Arpaia, giornalista de Il Mattino per parlare di De Laurentiis, Ancelotti, Callejon, Mertens ed altro. Queste le sue parole: “De Laurentiis è arrivato prima per concedersi tranquillamente ai giornalista. C’era il vicepresidente del Napoli, lui si è lasciato andare alla folla di colleghi parlando di stadio, visto che oggi è giornata ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti verso l’addio a fine stagione : De Laurentiis pensa ad Allegri : Calciomercato Napoli, Ancelotti verso l’addio a fine stagione: De Laurentiis pensa ad Allegri Calciomercato Napoli Ancelotti| L’edizione odierna de “Le Cronache di Napoli“, scrive in merito ad una possibile partenza di Carlo Ancelotti in estate, ipotizzando dunque una rottura con De Laurentiis e la fine del rapporto con un anno di anticipo Il quotidiano ipotizza già alcuni nomi che potrebbero sostituire l’attuale tecnico, nel caso ...

Libero : Sarri - Ancelotti - Pioli. Quando l’Allenatore tifa per gli avversari : Non si capisce più niente. Gli ultras sono costretti a tifare per i loro ex nemici. Quest’anno, il ballo delle panchine lascia tutti disorientati. “Alla Juve c’è un allenatore che tifa Napoli, all’Inter un allenatore che d’impronta più juventina non si può, al Napoli un allenatore che del Milan è stato simbolo in campo e in panchina, al Milan stanno cacciando un allenatore che tifa Inter, lo volevano sostituire con l’ex allenatore ...