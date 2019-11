Allarme scabbia alla questura di Rieti

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Francesco Curridori Il sindacato di polizia Mosap denuncia "episodi che destano non poca preoccupazione" tra gli agenti e il personale amministrativo per il continuo via vai di migranti malati dinelladi. A denunciarlo è il sindacato di polizia Mosap che parla di "episodi che destano non poca preoccupazione" tra gli agenti e il personale amministrativo. Un extracomunitario, infatti, è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell'Ospedale reatino dopo che l'ufficio immigrazione aveva effettuato su di lui gli accertamenti videodattiloscopici di rito. Il 29 ottobre si era verificato un caso analogo e il Mosap esprime "preoccupazione per tutti gli operatori dellareatina per una esposizione al rischio di malattie contagiose". Solo ad ottobre sono stati più di 40 gli immigrati irregolari che si sono presentati nelladi ...

