Alberto | il 19enne in coma dopo un tragico incidente | è il figlio di Franco Antonello

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 2 novembre 2019) In unavvenuto durante il rientro da una festa di Halloween verificatosi a Musile di Piave (Venezia) è morta una ragazza di 18 anni, Giulia Zandarin. Ora si scopre che il giovane di 19 anni coinvolto dal sinistro e finito inè ildi, l’imprenditore che ha praticamente dedicato la sua vita ad Andrea, l’altroautistico. La loro storia ha ispirato la scrittura del romanzo ‘Se ti abbraccio non aver paura’ di Fulvio Ervas. Inoltre, è poi nata l’idea del film ‘Tutto il mio folle amore’ diretto da Gabriele Salvatores. Il film è stato presentato alla mostra di Venezia e si trova nelle sale cinematografiche. La vicenda died Andrea ha commosso tutto il web; i due spesso appaiono in televisione, in alcuni video postati sui social ed hanno anche girato il mondo e scritto ben quattro libri.L’uomo aveva deciso di ...