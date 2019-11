Al Napoli  non basta un gol di Milik | la Roma stacca il Napoli di 4 punti

Fonte : laprimapagina

(Di sabato 2 novembre 2019) Terzo successo di fila in campionato per i giallorossi di Fonseca. Alun gol di. È

makkox : l'anno scorso ancora ricordavano nelle gambe, nella testa, un po' del gioco di sarri, che era un gioco, un'idea. Og… - annatrieste : Ma pure se uno non tiene il palmares di Ancelotti lo può dire che il suo Napoli fa schif o pare brutto? - SkySport : ? #UltimOra #Napoli ? Respinto il ricorso per la squalifica di #Ancelotti ? L'allenatore non sarà in panchina contr… -