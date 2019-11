Al Lucca Comics vestiti da nazisti | scattano le indagini della Digos

Lucca Comics - ragazzi sfilano vestiti da soldati nazisti con svastiche e bandiere. Un visitatore li contesta : “Vergognatevi - non è un gioco” : Alcuni ragazzi hanno sfilato per le vie di Lucca, dove è in corso fino al 3 novembre il Lucca Comics & games (uno dei più importanti appuntamenti europei per gli appassionati di fumetti e videogiochi) travestiti da soldati dell’esercito nazista. Il gruppo ha curato i costumi in tutti i dettagli e si è presentato con tanto di finto carro armato, fascia con la svastica al braccio e bandiere con le croci celtiche in mano. ...

Gli scrittori di The Expanse a Lucca Comics & Games : “La fantascienza parla dei nostri errori di sempre” : Ty Franck e Daniel Abraham, alias James SA Corey (foto: Wikipedia) Loro sono due persone ma si presentano come un autore solo: gli scrittori Daniel Abraham e Ty Franck lavora infatti insieme dal 2012 con il nome di penna di James SA Corey, col quale hanno lanciato la fortunatissima saga di romanzi fantascientifici The Expanse, una vera e propria galassia narrativa che si è tramutata nel tempo in audiolibri, giochi di ruolo, fumetti, giochi da ...

Euronics a Lucca Comics & Games 2019 : le migliori offerte videogiochi e console fino al 3 novembre : Il Lucca Comics & Games di quest'anno è finalmente entrato nel vivo. La grande festa geek ospitata nella suggestiva cittadina toscana ha infatti preso il via anche per l'edizione 2019, andando a sedurre con tutte le sue bellezze legate al mondo dell'intrattenimento centinaia di migliaia di appassionati e semplici curiosi. Come ogni anno, la kermesse dedicata a fumetti, videogame, giochi da tavolo e letteratura più tradizionale ha messo in ...

Call of Duty Modern Warfare : Incassi - stagione ESL e Lucca Comics 2019 : A meno di una settimana dalla data di uscita del nuovissimo titolo firmato Activision, il successo e le vendite sono schizzati alle stelle. Non solo in italia si registrano I dati riportano cifre oltre ai 600 milioni di dollari in appena tre giorni. Per quanto riguarda le copie vendute su PC, il gioco ha surclassato nel primo weekend di lancio, le performance di Call of Duty Black ops 4. Incassi e successi Come già detto prima, ci troviamo di ...

Lucca Comics & Games 2019 - i fumetti autoprodotti da non perdere : In quale padiglione di Lucca Comics and Games si possono trovare sia un silent book di 160 pagine interamente dedicato al silenzio che antologie con storie e illustrazioni a firma di LRNZ, Nova e Tuono Pettinato? Non così sorprendentemente, alla Self area, ovvero lo spazio dedicato alle autoproduzioni. Infatti, se qualche anno fa l’autoproduzione (ovvero, il me lo pubblico da solo, in modo più o meno artigianale) era vista principalmente ...

Wired Play - una puntata speciale del nostro podcast da Lucca Comics & Games : Eccoci dritti da Lucca Comics & Games, con tutto quello che abbiamo visto a una delle fiere di fumetti, cinema, serie tv, giochi e videogiochi più importanti al mondo. Un breve recap del meglio che ci è sfilato davanti, tra orde di cosPlayer, fumettisti storici come Chris Claremont, voci importanti come quella di Rebecca Sugar e icone come Patrick Stewart. Al microfono Andrea Gentile e Paolo Armelli. The post Wired Play, una puntata ...

Rebecca Sugar a Lucca Comics & Games : “Steven Universe ha ricordato a molti ragazzi di non essere soli” : https://www.youtube.com/watch?v=-iwb6fNf2J8 Nel novero degli ospiti più attesi di Lucca Comics & Games 2019 c’è sicuramente Rebecca Sugar. Fra gli artisti dell’animazione più apprezzati degli ultimi anni, ha raggiunto la fama lavorando a una serie già culto come Adventure Time, ma soprattutto per aver creato Steven Universe, la serie animata di Cartoon Network che ha infranto numerosi record ma soprattutto numerosi stereotipi, ...

Lucca Comics 2019 : i fumetti che non potete farvi sfuggire : Il Lucca Comics 2019, l'evento dedicato agli appassionati dei fumetti, è l'occasione per scoprire nuovi titoli e saghe...

Le foto dei cosplayer al Lucca Comics and Games 2019 : Come ogni anno la vera anima della folla che si assiepa a Lucca Comics & Games per i cinque giorni della manifestazione dedicata a fumetti, videogiochi e molto altro sono i cosplayer. I partecipanti in costume animano le vie della città toscana con abbigliamenti colorati, bizzarri e ricercatissimi, a volte semplici ma più spesso molto complessi, dai quali trasudano giorni di lavoro e ingegno. Dai più raccapriccianti ai più ironici, dai più ...

The Witcher a Lucca Comics & Games : il nuovo trailer e una chiacchierata con le protagoniste : https://www.youtube.com/watch?v=2X0TgbQ5sQE Arriverà il prossimo 20 dicembre su Netflix l’attesa serie tv The Witcher, tratta dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. La produzione è stata presentata a Lucca Comics & Games 2019, con anche il lancio in anteprima mondiale del nuovo trailer. Presenti alla manifestazione, oltre allo stesso autore, anche la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, assieme alle due protagoniste ...

È arrivato il Lucca Comics! I 10 titoli più interessanti da non farsi sfuggire : Bambini che non vogliono crescere, l’indagatore dell’incubo che incontra il cavaliere oscuro, bizzarri astronauti alla ricerca di un’impresa, moderne Jane Eyre che vivono nella New York di oggi. Lucca Comics and Games, l’evento più importante per il mondo del fumetto, in programma nella città toscana dal 30 ottobre al 3 novembre, propone diversi titoli interessanti. Abbiamo scelto idieci fumetti che ci ...

Lucca Comics and Games 2019 - 30 eventi da non perdere : Prende il via mercoledì 30 ottobre la 53esima edizione di Lucca Comics & Games. Anche in questa edizione 2019 la città toscana diventerà la capitale del fumetto, dei videogiochi, delle serie e dei film, delle saghe fantasy, dei manga, dei cosplayer e di molto altro. Fra agli ospiti principali il celebre mankaga Hirohiko Araki; i fumettisti Chris Claremont, Jim Starlin ed Erik Larsen; la creatrice di Steven Universe Rebecca Sugar; gli ...

I migliori 10 giochi da tavolo di Lucca Comics and Games 2019 : L’edizione 2019 di Lucca Comics & Games si preannuncia particolarmente ghiotta per gli appassionati dei giochi da tavolo (e non solo), con l’arrivo di attesissime traduzioni in edizione italiana, inediti capolavori di celebri designer, nuove serie, espansioni e ritorni di grandi classici. Con così tanti board game da mettere in tavola, una selezione è d’obbligo. Nella gallery, 10 novità che vale la pena provare a Lucca e, ...