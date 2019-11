Aiello | il nuovo talento della canzone d' autore

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 2 novembre 2019) Paolo Giordano A 28 anni voleva smettere. Oggi a 34 è uno dei debuttanti più ascoltati in radio e in streaming Paolo Giordano Lui lascia il segno. Da qualche tempo in radio o sulle piattaforme streaming si ascolta una voce fuori dal coro che porta con sé la modernità dei testi e anche una forza interpretativa ormai sempre più rara. Sarà che Antonio, in arte semplicemente, cosentino di 34 anni, ha fatto per molto tempo quella cosa che ultimamente sembra sparita, ossia la sacrosanta gavetta, fatta di sogni smisurati e porte chiuse, di promesse (non mantenute) e progetti (soltanto sperati). «A 28 anni ho pensato di mollare e in quel momento ho smesso di voler diventare famoso», ha ricordato a Silvia Gianatti su Vanity Fair. Oppure il merito di tutte queste «vibrazioni positive», che si sentono nell'ambiente e si leggono sui social per, è semplicemente...

