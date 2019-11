A13 | tragico incidente | morti i genitori e la figlia di 5 mesi

Fonte : blogo

(Di sabato 2 novembre 2019) Gravissimoquesta notte sull'autostrada A13 Bologna-Padova, nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo, in direzione Padova. È successo al km 15, quando un camper su cui viaggiava una famiglia è stato tamponato da un'utilitaria, ha urtato il newjersey e si è ribaltato in mezzo alla carreggiata dove poi è stato tamponato anche da un pullman.A bordo del camper c'era una famiglia: idi 32 e 29 anni e le figlioletta di soli 5. Erano di Vicenza e probabilmente stavano tornando a casa. Nell'sono rimaste ferite altre quattro persone, tre in modo non grave. Sul posto sono ovviamente arrivate le pattuglie della Polizia stradale, il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrada per l'Italia, i soccorsi sanitari e meccanici. Ora gli autisti sono indagati. Questa mattina il traffico su entrambe le corsie della A13 circola regolarmente.PROSEGUI LA ...

