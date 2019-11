A Death Stranding hanno lavorato oltre 70 sviluppatori Guerrilla Games

Death Stranding dal punto di vista tecnico si pone come un nuovo "Benchmark" per PS4 : Dal punto di vista tecnico e visivo Death Stranding si prospetta essere una vera goduria per gli occhi.Stando a quanto riportato dalle numerose recensioni giù apparse in rete, il titolo è stato descritto graficamente sorprendente, e le performance del titolo saranno un "nuove benchmark per questa generazione di console", riporta Digital Foundry in seguito alla sua analisi. Non è poi una grande sorpresa, dopotutto non potevamo aspettarci che ...

Recensioni di Death Stranding su PS4 : tutti i voti del nuovo videogioco di Hideo Kojima : 8 novembre 2019. E' questo il grande giorno di Death Standing, esclusiva temporale per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro - arriverà anche su PC nell'estate del prossimo anno - firmata nientemeno che da Hideo Kojima. Il "papà" della saga stealth di Metal Gear e di quella sci-fi di Zone of the Enders, dopo la sua turbolenta separazione da Konami, non ha mollato la presa, ed è andato prima a fondare il suo studio indipendente, poi a mettere in ...

Death Stranding promosso o bocciato? I voti delle recensioni della critica : Death Stranding è l'ultima fatica del leggendario creatore di Metal Gear Hideo Kojima, si tratta di un open world in cui il giocatore rivestirà i panni di Sam Porter Bridges (Norman Reedus), una sorta di corriere che ha come obiettivo riunificare l'America, ormai diventata terra desolata a causa della comparsa del Death Stranding, un evento sovrannaturale che ha portato principalmente morte e devastazione. Diamo ora uno sguardo ai voti della ...

Death Stranding - arriva l’ultimo visionario gioco di Hideo Kojima : Scenari ispirati all’Islanda, colonna sonora dei Low Roar, e attori come Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Léa Seydoux, che vi compaiono assieme al regista Guillermo del Toro. Una rivisitazione del mito della frontiera in chiave post apocalittica, fra piogge acide, predoni e la...

Alle 14 : 15 in diretta con Death Stranding : le vostre domande e le nostre riflessioni sull'opera di Kojima : In attesa che l'8 novembre porti nelle mani di tutti gli appassionati possessori di PS4 l'ultima opera di Hideo Kojima, le recensioni di Death Stranding sono già online e quale miglior occasione per organizzare una live in cui discutere di questo peculiare progetto?Per l'occasione abbiamo riunito i nostri redattori che hanno già toccato con mano il gioco: Lara "Phenrir Mailoki" Arlotta, che si è occupata della nostra recensione e Lorenzo ...

Death Stranding - il gioco più feroce (e politico) di Hideo Kojima : “Death Stranding” (immagine: Kojima Productions) Il mondo è un posto orribile se non hai legami. E orribile è il mondo di Death Stranding, quello in cui Hideo Kojima ambienta l’atteso, nuovo parto dello studio che dal 2005 porta il suo nome. Annunciato quattro anni fa all’E3 di Los Angeles e sugli scaffali dall’8 novembre, Death Stranding è un secondo debutto per Kojima Productions – è la prima produzione dopo la ...

Death Stranding - recensione : Death Stranding è un titolo di cui già i soli concepimento e sviluppo hanno fornito materiale per decine e decine di articoli, editoriali, approfondimenti e analisi in ogni lingua in tutto il mondo e che, vi possiamo già anticipare con sicurezza, regalerà spunti di discussione anche per molto tempo dopo il suo rilascio.Parte della "colpa" per questa situazione è d'addebitare all'autore stesso, nonché fondatore della software house sviluppatrice ...

Uscite videogiochi di novembre 2019 : il meglio tra Death Stranding e Pokémon Spada e Scudo : Dopo un ottobre caldissimo, i videogiochi di novembre 2019 tornano a ribadire quanto l'autunno sia un periodo meraviglioso per gli amanti dell'universo in pixel e poligoni. Quello in cui le software house di tutto il mondo concentrano una pletora di Uscite, tra cui figurano molto spesso preannunciati capolavori. Proprio il caso del mese in arrivo, che già da ora promette di sedurre cuori e portafogli degli appassionati su un po' tutte le ...

Death Stranding : l'attore Norman Reedus parla del geniale stile di regia di Hideo Kojima : Mentre nella giornata di ieri è finalmente arrivato lo splendido trailer di lancio di Death Stranding, ecco che l'attore Norman Reedus, che interpreta Sam Bridges nel gioco, ha deciso di svelare alcuni retroscena sul lavoro svolto con Hideo Kojima.Reedus è stato intervistato da The Hollywood Reporter e, in questa occasione, l'attore ha parlato del lavoro sul set di Death Stranding e dello stile di regia di Kojima, che Reedus definisce senza ...

Death Stranding : ecco il trailer di lancio completamente in italiano : Sony ha di recente pubblicato il trailer di lancio dedicato all'attesissimo Death Stranding, nuovo progetto del creatore di Metal Gear, Jideo Kojima. Oggi la compagnia giapponese propone lo stesso trailer doppiato però interamente nella nostra lingue, potete trovarlo a fine news."Dal leggendario autore Hideo Kojima, ecco la nuovissima esperienza di gioco per PlayStation®4 che sfida ogni definizione di genere. Affronta un mondo completamente ...

Death Stranding si mostra finalmente nell'imperdibile trailer di lancio : L'arrivo di Death Stranding si avvicina a grandi passi e, in vista dell'uscita, Hideo Kojima aveva promesso per la giornata di oggi la pubblicazione del trailer di lancio.Ebbene, il famoso sviluppatore ha mantenuto la parola e ha mostrato al mondo il trailer per il suo attesissimo gioco.Il video è stato condiviso in occasione della Paris Games Week 2019, eccolo qui di seguito:Leggi altro...

Death Stranding per PC sarà un'esclusiva Epic Games Store? : Il publisher 505 Games sta ricevendo tantissime domande sulla potenziale esclusività di Death Stranding per Epic Games Store dopo aver confermato che pubblicherà il gioco su PC. L'editore ha condiviso l'annuncio a sorpresa ieri, ma non tutti sono entusiasti della notizia.Su Twitter, 505 Games ha dichiarato che è "incredibilmente entusiasta" di annunciare che pubblicherà Death Stranding su PC il prossimo anno, ma molte delle oltre 200 risposte al ...

Il trailer di lancio di Death Stranding sarà pubblicato questa settimana : Pochi giorni fa Hideo Kojima aveva informato i fan che i lavori sul trailer di lancio di Death Stranding erano ormai conclusi e, ora, il leggendario sviluppatore ha rivelato quando riusciremo finalmente a vedere l'atteso trailer.Attraverso il suo account Twitter ufficiale, Kojima ha annunciato che il trailer di lancio di Death Stranding sarà pubblicato questa settimana, il 30 ottobre alle ore 14:45 italiane.Il video sarà mostrato in occasione ...