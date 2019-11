2 novembre | il giorno in cui si ricordano i morti

Fonte : vanityfair

(Di sabato 2 novembre 2019) FilippineFilippineSloveniaSpagnaSpagnaSpagnaSpagnaStati Uniti (tradizioni messicane)Stati Uniti (tradizioni messicane)Stati Uniti (tradizioni messicane)GuatemalaGuatemalaIl 2è la giornata in cui la Chiesta ricorda tutti i defunti. Non è festa per legge come invece il primo diper lo stato italiano. In Italia ci sono cibi tradizionali (40 biscotti diversi solo in Sicilia) per ildei, in Centro America grandi feste come ci ha insegnato il cartoon Disney Coco.DEILa chiesa cattolica ricorda nella giornata del 2tutti i defunti. I cimiteri hanno orari di apertura allungati e iniziative dedicate come in quelli di Roma e Milano. Nel capoluogo lombardo si onorano i nuoviillustri inseriti nel Famedio. ORIGINE Isi celebravano già nel medioevo. La giornata prescelta era la domenica che precede di due settimane l’inizio della ...

