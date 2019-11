2 Novembre | fiori ai defunti da 7 milioni di italiani

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Circa settediacquistano piante ein occasione del 2per porgerli in dono ai propri, in una ricorrenza che resta tra le più radicate della tradizione nazionale. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione del ponte del primodedicato da moltialla visita ai cimiteri per onorare i propri cari. Sul mercato deiè prevista – precisa la Coldiretti – una sostanziale stabilità dei prezzi nonostante da una minore disponibilità di prodotto, determinata dalla difficoltà nellatura dei crisantemi, conseguenza delle elevate temperature e della forte luminosità delle ultime settimane. Da qui la generale riduzione delle quantità disponibili a livello nazionale. Per evitare di cadere nelle trappole del mercato e non alimentare l’illegalità è meglio evitare venditori improvvisati e preferire l’acquisto, se possibile, direttamente dai ...

Believe__ : RT @Oriana_Mati: Non mi piace andare al cimitero in questi giorni. Non mi piace vedere la folla e le tombe cariche di fiori freschi solo a… - MariaLu42959281 : RT @SpelloBC: 'Che facciamo per il ponte del 1 Novembre?' #Spello vi aspetta con La Villa dei Mosaici, la Pinacoteca Civica, la Cappella Ba… - FrancescoNigiPh : RT @_RoteFuchs: Odio la gente con i vestiti nuovi che deve fare lo struscio al cimitero. Odio i mille oggetti inutili piazzati sulle lapidi… -