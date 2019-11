X Factor | gli ascolti precipitano Samuel | “Se passiamo il turno facciamo un’orgia” | Mara

«X Factor 13» : Halloween «risveglia» le anime dei giudici : Booda (Gruppi)Giordana Petralia (Under Donne)Enrico Di Lauro (Under Uomini)Nicola Cavallaro (Over)Sierra (Gruppi)Lorenzo Rinaldi (Under Uomini)Sofia Tornambene (Under Donne)Marco Saltari (Over) Seawards (Gruppi)Davide Rossi (Under Uomini)Eugenio Campagna (Over)Nella notte di Halloween, quella in cui in cui tutti si travestono da qualcos’altro, i giudici di X Factor fanno cadere le maschere e decidono di scavarsi dentro come non avevano mai ...

LIVE X Factor 2019 - Seconda puntata dei Live in DIRETTA : è battaglia per evitare la seconda eliminazione. Attesa per Måneskin e Lewis Capaldi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Live La presentazione della seconda puntata dei Live – Orari, tv e streaming della puntata del 31 ottobre di X Factor – Il ritratto di Davide Rossi – Il ritratto di Nicola Cavallaro – Le pagelle della prima puntata Buonasera e benvenuti alla nostra DIRETTA Live della seconda puntata dei Live della edizione numero 13 di X Factor. Undici gli artisti, cantanti o gruppi, rimasti in ...

X Factor 2019 - ecco gli ospiti del secondo live in onda stasera su Sky Uno : X Factor 2019, il secondo live in onda stasera, giovedì 31 ottobre, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NowTV. ecco gli ospiti della serata. Il primo live è ormai nel passato, e con l’eliminazione di Miriam Rouass, i concorrenti rimasti sono 11, ma è tempo di andare avanti. stasera, giovedì 31 ottobre, tra un dolcetto e uno scherzetto, andrà in onda il secondo live di X Factor 2019. Al timone del programma troviamo sempre Alessandro ...

X Factor - è Mika show : svela gli altarini e si scontra con Sfera : La prima puntata dei live di X Factor 13 è stata un susseguirsi di conferme e sorprese. Tra le prime, una giuria che non convince del tutto e fa rimpiangere il passato (basta farsi un giretto sui social per rendersene conto), dei concorrenti ancora poco incisivi, ben lontani dai fenomeni Mengoni o Maneskin, un presentatore, Cattelan, sempre più bravo e poliedrico, capace di rubare la scena a tutti e una giurata, Mara Maionchi, ancora più ...

Mika a X Factor 2019 da un consiglio ai giudici ecco cosa è successo : Al primo live di “X Factor 13” Mika è stato il primo super ospite, come sempre la sua performance è stata spettacolare e sulle note di “Tiny Love” ha portato sul palco le storie di persone discriminate. Al termine è letteralmente saltato addosso al suo grande amico Alessandro Cattelan, ha ricordato i suoi ex compagni di banco: Morgan, Elio e le storie tese e Fedez. Quando però Cattelan chiede ingenuamente di dare un consiglio ai nuovi giudici ...

X Factor 2019 : Lorenzo canta “Don’t Look back in Anger” degli Oasis (VIDEO) : X Factor 2019: Lorenzo canta “Don’t Look back in Anger” degli Oasis. Il video dell’esibizione. Stasera è partito il primo live di X Factor 2019, in onda da oggi ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. Nella puntata di stasera i concorrenti sono stati suddivisi in tre manche che produrranno tre concorrenti al ballottaggio che si sfideranno per non essere eliminati alla prima puntata. I terzo a esibirsi è Lorenzo che ha cantato Don’t Look ...

Pilar Fogliati - a Extra Factor arriva la regina dei dialetti romani – Video : Pilar Fogliati Achille Lauro e Pilar Fogliati sono i conduttori di Extra Factor, al via questa sera su SkyUno subito dopo la prima puntata live di X Factor 2019. Del rapper si è già detto tanto in questi mesi, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ma anche l’attrice ha avuto modo di far parlare di sé. Per molti è Emma Giorgi, l’amore di Francesco Neri (Daniele Liotti) nella fiction di Rai 1 Un Passo dal Cielo. Per i più ...

X Factor 2019 : i 12 cantanti scelti per i Live e gli ospiti della prima puntata : In attesa del primo appuntamento con i Live, domani 24 ottobre 2019, scopriamo gli ospiti della prima puntata e come sono composte le quattro squadre

X Factor 2019 - primo live : gli ospiti - le novità e la sorpresa Achille Lauro : Ai blocchi di partenza X Factor 2019, che entra nel vivo dello show con la fase live: la gara vera e propria si snoda attraverso le otto puntate in onda ogni giovedì dal 24 ottobre su Sky1. A parte la finale (12 dicembre) che come ogni anno si svolgerà al Mediolanum Forum di Assago (Mi), le sette puntate del talent saranno trasmesse in diretta dall'X Factor Dome di Monza, che ospita la tredicesima edizione di XF. X Factor 2019, ...

Achille Lauro e Pilar Fogliati conducono Extra Factor : Achille Lauro e Pilar Fogliati Xtra Factor, dalla decima edizione rinominato StraFactor, torna a chiamarsi Extra Factor (come ai tempi di Rai 2, quando però era un talk pomeridiano) e sarà ancora il ‘dopofestival’ di X Factor, in onda ogni giovedì sera, sempre in diretta su SkyUno subito dopo la puntata live del talent. I quattro giudici, dunque, un secondo dopo l’eliminazione al termine della puntata, continueranno a ...

Extra Factor 2019 Pilar Fogliati e Achille Lauro nuovi conduttori : Extra Factor cambia veste, Pilar Fogliati e Achille Lauro i nuovi conduttori Extra Factor dopo i Live di X Factor dal 24 ottobre C’è aria di novità in casa X Factor e se la giuria è già stata rinnovata quasi completamente con gli arrivi di Samuel (qui i suoi Gruppi), Malika Ayane (qui gli Under Uomini) e Sfera Ebbasta (le sue Under Donna) ad affiancare Mara Maionchi (che avrà tra le mani gli Over), così come il Daily che avrà Luna la ...

Lo zoo di 105 - Marco Mazzoli interviene : “L’Italia è un paese di me***. Vogliamo parlare della musica? Sfera Ebbasta a XFactor è una cosa da far accapponare la pelle” : Marco Mazzoli ci ha abituati alle provocazioni. L’ultima in ordine cronologico riguarda il nostro (tanto amato quanto bistrattato) paese, l’Italia. Durante la puntata di ieri de Lo Zoo di 105, il conduttore si è confrontato in maniera accesa con i suoi compagni di avventura. Dal suo studio a Miami, dove vive e lavora ormai da molti anni, Mazzoli ha voluto dire la sua. “Stacci tu in quel paese di merda”, ha detto a chi cercava di far ...